Saquean casa de Lydia Cacho, roban información y matan a sus mascotas

Quintana Roo.- El domicilio de la periodista y activista Lydia Cacho fue allanado este domingo por sujetos desconocidos, quienes robaron su equipo de trabajo, asesinaron a una de sus mascotas y a otra la envenenaron.

El allanamiento se registró ayer domingo a las 18:30 horas, cuando dos hombres irrumpieron en la vivienda de la periodista, ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo, tras romper el cableado de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma, reportó la organización defensora de periodistas Article 19.

Los sujetos sustrajeron de la vivienda "material periodístico altamente sensible", por lo se cree que se trata de un acto de represalia contra Lydia Cacho "por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión".

En la lista del equipo robado figuran tres cámaras fotográficas, varias tarjetas de memorias, una grabadora de audio, una computadora portátil y 10 discos duros con información sensible sobre un caso de pederastia.

⚠️#ALERTA

Ayer por la tarde, sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos, @lydiacachosi; robaron material de trabajo, mataron y envenenaron a sus perras.



— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 22 de julio de 2019

Durante la acción, una de las perras de la periodista, la cual protegía la casa, fue asesinada, mientras que otra fue envenenada por los agresores, quienes además realizaron destrozos en la vivienda y destruyeron objetos como ropa interior y fotografías familiares.

La agresión fue denunciada por Article 19, que la calificó como un "ataque frontal" contra la búsqueda de justicia de Lydia Cacho "por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de Puebla y Quintana Roo", así como un intento de suprimir el ejercicio de libertad de expresión de la periodista.

En ese tenor, exigieron a las autoridades, particularmente a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, garantizar la seguridad de la periodista y sancionar a los responsables del ataque.

Lydia Cacho, su parte, reaccionó a la agresión publicando una fotografía a través de su cuenta de Twitter donde aparece portando una playera con la leyenda "No + pederastas, No + corrupción, No + impunidad", y escribió sin dejarse amedrentar:

"Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde #Justicia #NiñezPrimero", apuntó.

Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde #Justicia #NiñezPrimero
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) 22 de julio de 2019

