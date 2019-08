Sara, en el limbo: sin sentencia ni libertad

La vida de Sara cambió de camino a una ciudad del norte del país. Subió junto a su pareja, Antonio, a un autobús sinaloense, y después de casi cinco horas por la carretera federal, su destino se transformó en el penal de Aguaruto. En la revisión de rutina, antes de salir de Sinaloa, los militares encontraron droga en el autobús, pero en especial debajo de sus asientos.

Ahora, por disposición del juez, está detenida sin haber sido sentenciada. Lleva más de doce meses en el centro penitenciario, mientras la burocracia del sistema penal le ha negado amparos, su posible libertad o su sentencia. «Yo sé que voy a salir adelante porque Dios está conmigo, sabe que soy inocente», aseguró.

En un cuarto de techos y paredes de antaño pintadas de amarillo, rosa y blanco, nos recibe Sara. Llega desde el patio femenil, en el primer módulo. No puede disimular la impotencia, el coraje y la ansiedad por lo que le pasó: «De un momento a otro nos llevaron a la PGR, porque había un problema con el camión. De ahí ya nada más a mí y a mi esposo nos llevaron por ir sentada en un asiento donde dicen que encontraron droga. Yo le digo al juez: “Por qué me vinculas a proceso, no tengo nada que ver”; pero igual me dice: “Aquí estás, y vas a aventarte tu proceso hasta que me compruebes que eres inocente”». Y se enoja. A Sara le enoja mucho porque asegura que está perdiendo el tiempo que podría ser de sus hijos, de su casa, de su deporte, de lo que más le gusta hacer.

La rutina

Demostrar que no es traficante de droga le ha valido llamarse a sí misma guerrera, y el llanto no es una opción, pues sigue creyendo que es una injusticia estar presa con su proceso en curso: «Como dice la Biblia, Dios le da las más fuertes batallas a sus mejores guerreras, y yo soy una guerrera».

Y aunque sus dos hijos son su motivación, prefiere que no la visiten, ya que cree que les quita tiempo en la vida, que debe seguir, a pesar de todo.

Sara cuenta que no es infeliz. Asegura que dentro del penal de Aguaruto no le falta nada, pues se alimenta bien, la tratan bien y practica el deporte que más le gusta: el voleibol.

Con las actividades de reinserción, Sara ha aprendido a bordar, pero sobre todo a pintar con óleo. Su dormitorio está lleno de cuadros y permanece una mesa en la que se postra para terminar sus trabajos.

Mientras eso ocurre, su abogado de oficio realiza trámites para un juicio intermedio que le permita demostrar su inocencia.

La vida en el penal de Aguaruto también incluye normas y protocolos diarios que Sara tuvo que aprender a su llegada. En el área femenil, a las seis de la mañana, se abren las puertas principales de cada módulo.

Las guardias comienzan su pase de lista a las 06:30 o más tardar a las 07:00 horas, y ellas deben salir con su protocolo de higiene personal, como el baño, el peinado, la ropa y los zapatos limpios.

El desayuno lo sirven para las 07:30 u 08:00 horas, dependiendo de qué tan puntual inició el día, y para las 09:00 comienzan las actividades de reinserción social, que, de acuerdo con las afinidades de cada reclusa, se enfocan a educación, bordado, pintura o belleza. Pero quienes tienen gustos por los deportes, como el voleibol o el softbol, deben estar en las canchas a las 07:00 horas, y después integrarse al resto.

Las puertas principales vuelven a cerrarse a las 19:00 horas, y las reclusas tienen que dormirse a más tardar las 22:00 horas, porque comienzan los rondines. Las luces deben estar apagadas, igual que la televisión que llegue a tener cada una en su dormitorio.

Sistema penal y derechos humanos

Ana Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal AC y maestra en derechos humanos por la Universidad de Europa Central, en Budapest, Hungría, señaló que es importante puntualizar que la prisión preventiva, como el caso de Sara, no es una sanción, aunque se utiliza en la práctica como una pena anticipada. Indicó que dicho estatus legal solo sirve para asegurar que las personas van a acudir a su proceso.

Aguilar García sostuvo en entrevista para EL DEBATE que un ejemplo es que quizá una persona tiene recursos económicos para salir del país, pasaporte o negocios en el extranjero, y esos elementos podrían ser un riesgo de sustracción o de fuga: «Cuando está la persona frente un juez, el ministerio público tiene que probar la necesidad de cautela; es decir, que efectivamente ese riesgo existe y que hay información que nos dice que esa persona podría fugarse del país o de la ciudad y no presentarse al proceso». Con base en ello, señaló que el juez puede decidir que una persona esté en una prisión preventiva o no.

Aguilar García destacó que el plazo máximo que la Constitución establece sobre prisión preventiva, según el artículo 18 constitucional, es de dos años; sin embargo, manifestó que también hay otras disposiciones que dicen que una persona puede renunciar al plazo de prisión preventiva si ejerce su derecho de defensa.

Sentencia a mujeres

La directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal AC agregó que también se tiene la Ley de Ejecución Penal que se publicó en 2016, que protege a las personas en prisión preventiva. Actúa si acaso tiene una cuestión de violación de derechos humanos al interior del centro de reinserción en el que esté: «Pueden acudir con un juez de ejecución para quejarse de esto. El juez de ejecución es otro juez, no el de su proceso, que precisamente está para salvaguardar sus derechos en prisión», advirtió.

Catalina Pérez Correa, doctora en derecho de la Universidad de Stanford, California, en Estados Unidos, se ha dedicado por años a realizar estudios en torno a los sistemas penitenciarios de México. En particular, lo ha hecho para el caso de las mujeres presas, y sus resultados hablan de una disparidad en cómo se castiga la participación de los hombres y de las mujeres en el narcotráfico.

En entrevista para EL DEBATE, la también investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) explicó que hay una mayor proporción de mujeres que son acusadas, sobre todo de transporte y tráfico de enervantes, y obtienen penas mucho más altas que las que obtienen los hombres por los delitos que más realizan.

Precisó que las mujeres que son acusadas por delitos relacionados al narcotráfico, que conllevan hasta 25 años de cárcel, se pasan mucho tiempo en prisión por hacer algo que básicamente fue una participación menor: «Quizá en la mente del legislador el delito de transporte es una persona que trae un tráiler lleno de estupefacientes, cuando en realidad, lo que es, es una mujer que trae un kilo de coca entre sus posesiones o que traía algo de mariguana, y entonces las acusan por estos delitos, que son mucho más severamente castigados que los delitos por los cuales son primordialmente acusados los hombres», subrayó.

Indicó que por diversas investigaciones se sabe que las mujeres inmiscuidas en el narco son en su mayoría madres solteras, o a aquellas que tienen a su cargo a personas dependientes, ya sean adultos mayores o niños, porque es una forma en la que pueden tener un ingreso que de otra forma no tendrían.

Catalina Pérez Correa destacó que otro de los motivos es que de alguna forma son convencidas por su pareja y les aseguran que no les va a pasar nada, incluso lo hacen porque tienen relaciones violentas. «Son como los diagnósticos, por supuesto que no todas son así, hay otras que voluntariamente participan», aclaró.

Pobreza y criminalización

La especialista profundizó en el costo social que tiene encarcelar a una mujer. Explicó que detener a aquellas que son madres y que además el delito que cometieron no lo hicieron con violencia, no hubo armas de por medio y no tienen una víctima directa, sino a la salud pública, genera en la mayoría de los casos que esos hijos menores terminen siendo expuestos a conflictos con la ley más adelante y que en el caso de las niñas haya más probabilidad de que tengan embarazos a temprana edad.

En general, sostuvo que provoca que se perpetúe un círculo de pobreza y criminalización en las familias: «Lo que tendría que hacerse es que los legisladores tendrían que darse cuenta que no es cierto que las categorías delictivas son neutrales en términos de género», destacó.

La experta mencionó que hoy en día se ha propuesto una campaña para dar amnistía a las mujeres que estén acusadas de delitos de drogas no violentas, sobre todo las que tienen familias menores, pero todavía no se ha podido avanzar en la misma: «Todas las amnistías no sirven de nada si no se reforman las leyes. Si no se reforma la ley para que regulen las conductas, vamos a estar en poco tiempo con otras mujeres en las mismas condiciones, estando en las cárceles de las misma forma que vemos».

Fábrica de culpables

El experto en psicología forense Aurelio Coronado destacó en entrevista para EL DEBATE que México ha sido señalado por organismos internacionales sobre la inocencia de sus presos. Sobre todo al destacar que se ha calificado su sistema penal más como una fábrica de culpables, que como un proceso como tal de justicia.

«Eso qué quiere decir: que sí hay mucha gente inocente que está en la cárcel», subrayó el también integrante del Consejo Certificador en Psicología Forense en México.

Explicó que estar acusado de un delito grave no necesariamente aumenta la probabilidad de que se sea culpable; de hecho, tal vez lo disminuya, porque está reportado que en muchas de las ocasiones las autoridades buscan, cuando se vuelve un crimen mediático, a una persona a la cual culpar para obtener una condena y que públicamente se vea que se ha hecho justicia.

Aurelio Coronado señaló que cuando una persona dice ser inocente, tiene todo el derecho de hacerlo, porque las personas en el proceso judicial no tienen porqué declarase culpables, sino que es la obligación de la Fiscalía probar la culpabilidad: «Lo que ha pasado en México es que con este tipo de detenciones vemos confesiones al día siguiente en video que se ha llevado más por tortura. Por eso nos hemos acostumbrado a que la gente esté hablando de culpabilidad cuando no estamos certeros de si realmente ha sucedido o no», finalizó.