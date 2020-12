Se cumplen diez años de la captura de "El Ponchis", el menor que se convirtió en sicario

México.- Desafortunadamente no es noticia que a temprana edad los jóvenes se vean atrapados en las redes del narcotráfico. Vehículos de lujo, armas, poder, dinero y otras cosas, se convierten en el cebo ideal para que los menores comiencen a realizar actividades criminales de todo tipo. Uno de los casos que mas hicieron ruido e incluso provocaron conmoción en todo México y otras partes del mundo, fue el de "Edgar Jiménez Lugo, mejor conocido como "El Ponchis", a quien también se le bautizó como "El niño sicario".

Cabe señalar que Jiménez Lugo no era un niño, ya que tenía 14 años de edad, sin embargo, asimilar que un menor como él, cargara sobre su espalda el asesinato de varias personas bajo el método de tortura era bastante difícil, prácticamente "El Ponchis", era un niño ante la mirada del mundo.

Transcurría la madrugada del 4 de diciembre cuando elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la 24 Zona Militar, llevaban a cabo la captura de "El Ponchis" junto con dos de sus hermanas en el Aeropuerto Mariano Matamoros, en el Municipio de Xochitepec, al sur de Morelos. Aparentemente los detenidos pretendía viajar a la ciudad de Tijuana y posteriormente a San Diego, California.

La noticia se convirtió en la portada de medios nacionales e internacionales, ya que Jiménez Lugo estaba acusado de pertenecer a una organización criminal llamada, Cártel del Pacífico Sur (CPS), además de cometer múltiples asesinatos donde disfrutaba de torturar y degollar a sus víctimas.

De acuerdo a información de las autoridades, "El Ponchis" realizaba todo tipo de actividades criminales bajo las ordenes de Jesús Padilla Hernández, mejor conocido como "El Negro", jefe de sicarios del CPS, una reagrupación encabezada por Héctor Beltrán Leyva, alias "El H". En aquel entonces, esta agrupación peleaba a muerta la plaza morelense contra el grupo de Édgar Valdez Villareal, "La Barbie".

He matado a cuatro personas, los degollaba. Sentía feo al hacerlo. Me obligaban. Que si no lo hacía que me iban a matar. Yo nada más los degolló, pero nunca fui a colgar a los puentes, nunca", dijo en su defensa el menor de edad luego de su captura.