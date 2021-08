Se declara SEP incompetente para implementar medidas contra Covid-19 en clases presenciales

México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) argumentó al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa que no tiene las facultades correspondientes para poder establecer un protocolo enfocado a evitar los contagios de Covid-19 en el marco del regreso a clases presenciales.

A penas el día de ayer, la dependencia federal insistió, como lo ha venido haciendo en las últimas semanas, que se cuentan con las condiciones para que los menores de edad vuelvan a tomar sus clases en las escuelas.

La respuesta negativa de la SEP se deriva del amparo interpuesto por la organización Educación con Rumbo ante el Juzgado de Distrito, mismo que le ordenó al organismo a cargo de Delfina Gómez presentar urgentemente las medidas de protección, así como los protocolos que se desplegaran para evitar el contagio y la propagación del SARS-CoV-2 con la vuelta de los estudiantes a las aulas.

Ante ello, la SEP señaló que no se han instaurados tales medidas debido a que el ciclo escolar 2021-2022 no ha comenzado todavía, ya que este da inicio el próximo 30 de agosto.

Sobre la respuesta de la Secretaría federal, la coordinadora nacional de Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia, expuso que la postura que mostró la SEP es, a la vez, preocupante y lamentable.

Lo anterior debido a que el exhibir que no se cuenta con un protocolo en relación a la emergencia sanitaria a días de que empiece el retorno a clases presenciales deja en relieve que las dependencias federales adolecen de falta de coordinación.

Además de que deja al descubierto que no se cuenta con un plan para la vuelta de los educandos a las escuelas, factor que hace que los padres de familia se mantengan intranquilos en la incertidumbre de no tener la certeza de que la salud y vida de sus hijos no se pondrá en riesgo al retomar el esquema tradicional.

Por su parte, el abogado Constitucionalista de la firma Cuatrecasas, Miguel Ángel Ortiz, sostuvo que la omisión demostrada por la SEP al no poner a disposición pública las medidas y protocolos que se seguirán en las clases presenciales, fue justificación suficiente para que el Juzgado admitiera a trámite el amparo.

La organización hizo un llamado a las autoridades competentes para que, junto con la sociedad civil, se pueda trabajar en conjunto en la toma de decisiones que antepongan el interés superior de los infantes de México.