Se desdibuja Alianza Federalista; “a ver si ya se le da sana sepultura”: Diego Sinhue

Guanajuato, Gto.- Luego de que varios mandatarios estatales de México abandonaran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y formaran el grupo de oposición llamado la Alianza Federalista, hoy se desmorona, así lo dio a entender el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Al llegar a la reunión de la Conago, el panista dio casi por sepultada la Alianza Federalista integrada por Mandatarios disidentes. "Yo creo que al final la Alianza fue un ejercicio, un ejercicio que cumplió sus objetivos y vamos a ver qué podemos hacer", respondió sobre si esa organización está muerta.

El panista añadió que hace tiempo que el grupo no se ha reunido y que algunos ya no están ya que dieron por finalizado su gobierno o porque desertaron.

"Ya no nos hemos reunido, o sea, el 'Bronco' ya no está, Silvano ya no está, Corral no está, Nacho Peralta de Colima ya no está obviamente, por ahí cuatro o cinco que se salieron. Entonces, hay que replantear los que nos quedamos que son Cabeza de Vaca, Riquelme, su servidor, y Durango y ver si nos reunimos o qué va pasar. O invitar a otros estados, a ver si ya se le da sana sepultura, pero fue un proyecto que funcionó, que sirvió para nuestros objetivos", indicó.

"La Alianza Federalista pues está un poco desdibujada, muchos ya se fueron, otros los que estamos ya no sabemos si estamos o no estamos, qué pasó con esa alianza, lo que es cierto es que estamos aquí reunidos con el Presidente porque nos interesa mucho ver por nuestros estados y obviamente por el país", expresó.

Mientras tanto, Rodríguez Vallejo resaltó que él estaba presente en la reunión de la Conago donde Morena, con 15, es mayoría. "Por lo pronto, estamos aquí y si quieren ponerlo como un regreso aquí estamos; siempre que nos han citado, aquí hemos estado, abiertos a las propuestas", señaló.

Según información de Reforma, Sinhue fue el último en entrar a la comida con el Presidente López Obrador y en la entrada le regaló 2 mil pesos a un hombre en silla de ruedas que le pidió apoyo para su renta.

El hombre se había quejado de que tiene pensión por invalidez, pero que desde hace meses no le depositan. Sinhue lo saludó, se retrató con él y recibió su queja y, ante las cámaras, sacó la cartera.

"Yo te los doy, hombre, chingue su madre", le dijo.

De los 12 mandatarios estatales que conformaban la llamada Alianza Federalista, al día de hoy sólo quedan la mitad de edllos:

Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes

Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila

José Rosas Aispuro, de Durango

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato

Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.