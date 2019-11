Se disculpa Edil por desaparición de 3 jóvenes en Veracruz 

CIUDAD DE MÉXICO.-El Edil de Papantla, Veracruz, Mariano Romero, ofreció este martes una disculpa pública a los familiares de los tres jóvenes desaparecidos en ese Municipio en marzo 2016, encabezado entonces por Marcos Romero durante la Gubernatura de Javier Duarte.



El acto se llevó a cabo entre reclamos en el museo Teodoro Cano, con la presencia del Gobernador Cuitláhuac García, como "testigo de honor".

Familiares y amigos de Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago y Jesús Alán Ticante, así como integrantes del colectivo de personas desaparecidas María Herrera, exigieron la presentación con vida de los tres jóvenes. Son inocentes y los vamos a buscar vivos ", afirmó el Mandatario estatal a los inconformes.

Hoy, se ofrece una Disculpa Pública por la Desaparición Forzada de jóvenes en Papantla en 2016. Después de 3 años, asumimos nuestra responsabilidad como gobierno y le hacemos justicia la sociedad veracruzana. https://t.co/OoKyBkIlO1 — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) November 5, 2019



"Lo que es importante (con el acto de disculpa) es que se limpie el nombre de tres jóvenes inocentes desaparecidos y se deje muy claro a quienes correspondió la responsabilidad de que ahora no estén entre nosotros".



Indicó que si bien los hechos ocurrieron con otras administraciones estatales y municipales, como autoridad no puede eludir su responsabilidad.



"En aquellos lamentables hechos hubo la intención de evadir las responsabilidades, de ocultar actuaciones delictivas de las corporaciones de seguridad y de incluso inculpar a las propias víctimas", expuso García.



"Nos hemos propuesto ser un Gobierno que atienda sus obligaciones y que cambie las actitudes desatención y el desdén a los reclamos de justicia y que con toda la humildad ofrezca las disculpas por quienes en nuestros altos cargos, con su corta visión y sus políticas equivocadas, alimentaron la confrontación sin el mayor interés por el cuidado de la vida humana".



Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo fueron levantados y desaparecidos a manos de policías municipales el 19 de marzo de 2016 en la zona céntrica de Papantla.



La disculpa pública ocurre luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación por la detención arbitraria y desaparición forzada de los tres jóvenes, y ordenara dar cumplimiento a las medidas de reparación integral a sus familiares.



"No nos rendimos, que no nos vendemos y que no nos cansaremos de buscarlos y tenerles de regreso", dijo en el evento Blanca Ninfa Cruz Nájera, quien habló en nombre de las familias.



La señora agradeció la "disculpa pública", no obstante, recordó que hasta el momento no cuentan con el acceso al Registro Nacional de Víctimas, la reparación integral del daño, ni compensación o indemnización por los hechos.