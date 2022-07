Se fugó tesorera de la Secundaria Técnica No. 1 de León, Guanajuato, con más de 300 mil pesos

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, padres de familia denunciaron que en la Secundaria Técnica No. 1 (ETI), ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos y la esquina de la calle 20 de enero, en la zona centro. El día lunes tuvieron una reunión en el instituto escolar para pedir cuentas del porqué los baños, instalaciones y mantenimiento, entre otros detalles no habían sido arreglados.

La reunión terminó en punto de las 6:30 de la tarde, ahí padres comentaron que la pérdida económica es de 340 mil pesos, porque son las aportaciones de tres grupos de los dos turnos, matutino y vespertino. El dinero se destina para la reparación de baños, mantenimiento de pintura, en mesabancos, paredes, así como servicio de pipas de agua y reparación de fugas.

Padres de familia aseguraron que la tesorera identificada como Judith, huyó con el dinero y sólo dejó 3 mil 793 pesos, la mujer no se ha presentado a la secundaria y ya hay otra persona en ese cargo. Los padres y madres de familia quieren que se proceda legalmente contra la persona.

Las clases iniciarán en septiembre y hasta entonces los padres y madres decidirán si seguirán realizando aportaciones voluntarias o si el mantenimiento quedará a cargo de la primaria, también se imparten clases en el mismo edificio de nivel básico. Durante la reunión un padre de familia comentó que ya se levantó una denuncia ante el Ministerio Público para quien resulte responsable de la pérdida de más de 300 mil pesos.

Padres y madres esperan que la justicia haga su trabajo, Debate se comunicó con la directora de la Secundaria Técnica No. 1, Alejandrina Gómez Segovia, ella comentó lo siguiente:

“Efectivamente es una noticia que padres de familia dieron, yo no me puedo involucrar porque la sociedad de padres de familia es un organismo totalmente ajeno a la escuela y yo no tengo la investidura para hacer ese tipo de declaraciones, los padres de familia y la delegación si se puede dar una postura, yo informé en tiempo y forma a mis autoridades educativas, al supervisor, a la coordinadora de asociación de padres de familia región León, tengo actas, informes, de todo lo que se me ha solicitado, es lo único que puedo decirle, pero los padres de familia si están abiertos a dar su versión”, expresó la directora, Alejandrina Gómez Segovia.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), no se ha pronunciado de manera oficial ante la situación. Hasta este momento, se espera brinden mayor información en unas horas.