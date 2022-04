Se impacta ferrocarril contra camión de transporte de personal de PEMEX en Salamanca, Guanajuato

Salamanca, Guanajuato.- Salmantinos vivieron momentos de terror durante la tarde de ayer, esto porque un Ferrocarril se impactó contra un camión de transporte de personal de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, la unidad es propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), y cubría la ruta de la colonia Soto Innes, en Salamanca, Guanajuato, el hecho se suscitó entre el cruce de Insurgentes y Diagonal Emiliano Zapata.

Por fortuna no hubo pérdida de vidas, únicamente un hombre lesionado que se presume es el conductor del vehículo de transporte, así como una mujer que sufrió crisis nerviosa. Se desconocen los motivos del impacto, no sé si sabe si el conductor tomó la plena decisión de ganarle el paso al tren o no midió las consecuencias negativas que derivarían de la poca distancia entre el vehículo y el enorme ferrocarril.

Cortesía: Protección Civil Salamanca

El impacto lanzó 100 metros al camión hacía las vías del tren, informó Protección Civil de Salamanca, Guanajuato. Tras el reporte inmediato al Servicio de Emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos de Salamanca, Protección Civil y Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, arribaron al lugar de los hechos. Los afectados recibieron atención inmediata y el diagnóstico se reportó como estable para ambas personas.

Protección Civil y Bomberos de Salamanca comenzaron labores para limpiar la zona y poder liberar al camión del ferrocarril, pues ambos quedaron prensados, tras los trabajos se pudo liberar a la unidad previniendo el riesgo del derrame de combustible. Hasta el momento se desconoce si PEMEX, tomará acciones legales contra el conductor por dañar la unidad de transporte de personal.

Cortesía: Protección Civil Salamanca