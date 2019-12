Se impactan cruceros en muelle Puerta Maya de Cozumel (video)

Quintana Roo.- Dos embarcaciones de cruceros se impactaron la mañana de este viernes mientras realizaban maniobras de atraque en el muelle de Puerta Maya, en la isla de Cozumel.

El incidente ocurrió alredeor de las 8:50 horas en el muelle mencionado, ubicado a una distancia de entre 500 y 800 metros del muelle SSA México, cuando el crucero "Carnival Glory", de la naviera "Carnival Cruise Lines", intentaba estacionarse en el muelle, el capitán perdió el control debido al oleaje y terminó chocando contra el crucero "Oasis of the Seas", de la empresa "Royal Caribbean Internacional", que se encontraba atracado en el muelle.

El momento del impacto fue captado en video por testigos y difundido a través de redes sociales. En las imágenes se observa a las grandes embarcaciones produciendo un fuerte sonido al momento de impactarse.

Reportes preliminares indican que había más de 15 mil personas a bordo del "Oasis of the Seas", mientras que en el "Carnival Glory" se encontraban más de 4 mil 500. Por fortuna, no se reportaron lesionados en ninguna de las embarcaciones.

Como consecuencia, el "Oasis of the Seas" sufrió diversos daños materiales en la esquina izquierda de su lobby intermedio; los daños en el "Carnival Fantasy" serían menores puesto que fue su popa la que se impactó contra el lobby del otro barco.