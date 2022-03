Se incendia basurero clandestino en Reserva 4 de Veracruz

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales por el incendio registrado en la Reserva 4 de Veracruz. Los bomberos, por su parte, hicieron un llamado a la población a no tirar su basura en la zona.

Los habitantes de la zona denunciaron que no es la primera vez que suceden incendios en dicho lugar, pues apenas hace seis meses, en septiembre de 2021, tuvo lugar otro siniestro; algo similar ocurrió en octubre de 2020 y en 2019.

Cinco camiones de bomberos se necesitaron para sofocar las llamas, una labor que se prolongó durante horas debido a que al retirarse por más agua el fuego no tardaba en reactivarse, por lo que se contó con el apoyo de pipas de Grupo MAS.

Raúl Durán Periodista

