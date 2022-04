Se instalará en Guanajuato un Centro de Alertamiento Inmediato C5, para evitar robos en carreteras

León, Guanajuato.- Se instalará en Guanajuato un Centro de Alertamiento Inmediato (CAI), C5, que iniciará funciones en abril, esto debido a los altos índices de robos que se han suscitado en los últimos años en las carreteras de Guanajuato, con esto se busca atacar de raíz esta situación.

La propuesta surgió de parte de miembros de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Después de una reunión que se suscitó el día de ayer entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Concamin Bajío, Clúster Logístico y de Movilidad de Guanajuato, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y Geckotech, (empresa privada que opera como plataforma tecnológica de investigación para robos), entre todos los miembros de estos grupos se llegó al acuerdo para generar la instalación del CAI en Guanajuato.

Tan solo el 22 de marzo de este año en diversos puntos de laRepública Mexicana se realizó una manifestación por parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) y León fue una de las ciudades donde mayor movimiento hubo, los conductores ya no se sienten seguros de transitar ni con carga ni con pasajeros por las carreteras federales que pasan por esta entidad.

Eso es uno de los antecedentes que más preocupan a la población, pero también se han sumado las denuncias ciudadanas de parte de Guanajuatenses. Por ejemplo, el tramo de la de la carretera Salamanca- Valle de Santiago es considerado peligroso ya no nada más para traileros sino también para conductores y turistas, vía redes sociales se ha reportado que personas arrojan piedras a los cristales de los vehículos para que estos se paren y asaltarlos, aunque no se ha puesto una denuncia formal, las advertencias en grupos de redes sociales si se han hecho, por lo que algunos conductores prefieren ya no circular tan noche.

Estos hechos han sido un precedente para que las autoridades pertinentes decidieran tomar cartas en el asunto. Esta alianza surge de la necesidad, por ello iniciativa privada y autoridades de los tres niveles de gobierno se han sumado a la labor, el CAI en Guanajuato, operará de manera similar a los modelos de alertamiento que existen en Ciudad de México, Ecatepec y Estado de México, mismos que de igual manera entrelazan la colaboración entre gobierno público y empresas.

No hay fecha exacta aún para el inicio de operaciones pero se informó que será antes de que acabe el mes de abril. Conductores de camiones de carga denunciaron hace unas semanas que las pérdidas en ocasiones eran millonarias al ser asaltados, con la implementación del Centro de Alertamiento Inmediato, además de generar mayor seguridad a conductores y también a turistas, se busca cuidar también la economía de los comerciantes y devolver tranquilidad a los ciudadanos, pues también se ha reportado vía redes sociales ataques a camiones de turismo.