"Se malinterpretaron las cosas": sacerdote de Coahuila se disculpa tras llamar a matar mujeres que abortan

Coahuila.- Tras proponer matar a las mujeres que aborten en plena misa, el sacerdote católico Lázaro Hernández, de Coahuila, pidió disculpas por sus declaraciones y aseguró que "se malinterpretaron las cosas".

El sacerdote de Monclova aclaró que no estaba proponiendo matar mujeres por abortar, sino que estaba "predicando sobre los derechos de la familia".

"Se malinterpretaron las cosas, estaba predicando sobre los derechos de la familia", sostuvo, "el ejemplo no fue de matar a las mujeres".

El padre Lázaro pidió una disculpa a quien se haya sentido ofendido por el comentario, que, dijo, solo buscaba poner en perspectiva la idea de que no exista castigo alguno por matar a un bebé en gestación.

"Sí salió el ejemplo de que por qué matamos a los niños que no se pueden defender y dejamos libres a los asesinos, pero no fue que yo dijera, 'vamos a matar a las mujeres'".

En rueda de prensa el lunes en Monclova, acompañado por un representante de la Diócesis de Saltillo, Lázaro Hernández ensalzó el valor de la mujer en la sociedad, así como el derecho que tienen a colaborar en el aspecto que ellas deseen en su desarrollo personal.

"No voy a atacar a una mujer, cuando todos venimos de una mujer, yo vengo de una mujer", dijo.

El sacerdote de la iglesia La Salle de Monclova se viralizó cuando al hablar del tema del aborto en su homilía del domingo, sugirió matar también a cada mujer que aborte, pues "ya no sirve para nada".

"El aborto está legalizado, todo mundo muy contentos, 'vamos a matar todos los niños porque nos estorban. Vamos a matar todos los niños porque nos estorban', el niño no se puede defender", dijo en su homilía.

"Y sin embargo, lo destruimos desde el vientre de la madre, ¿por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada?, una mujer que aborta, ya no sirve para nada. Está hueca, moral física y sicológica, una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios", fueron sus palabras.

El video de la misa en la iglesia de Monclova circuló en redes sociales, donde generó todo tipo de opiniones, principalmente en contra.