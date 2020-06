Se oponen a desinfección en Puebla y queman auto

Cd. de México, México 18-Jun-2020.- Una camioneta quemada, un policía herido y dos sujetos que se salvaron de ser linchados fue el saldo que dejó la negativa a un operativo de desinfección en la junta auxiliar de La Resurrección, en Puebla capital.

Desde anoche, los pobladores alertaron que dos sujetos estaban rociando líquido en la Colonia 2 de Marzo, lo cual, afirmaron, provocará más casos de coronavirus.

Los identificaron, persiguieron, quemaron su camioneta, pero ellos lograron escapar al urgir la presencia de policías municipales, de los cuales uno resultó herido en el brazo con un machete.

Abraham Alejandro Pérez Pérez, presidente de la junta auxiliar, dijo a REFORMA que la comunidad de aproximadamente 13 mil habitantes, en su mayoría de origen nahua, acordó no permitir estas acciones sanitarias.

Dijeron que no querían que se fumigara, que no querían sanitización en la comunidad. La gente escuchó por la radio, por otros medios, que supuestamente han ido a sanitizar a mercados, central de abasto, y después de eso la gente empieza a morir más, esa idea trae la gente, y pues no van a sanitizar, sino van a dejar la bacteria", argumentó vía telefónica.