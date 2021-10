¡Se quedó vestido y alborotado! Dejan "plantado" a perrito el día de su adopción en Tamaulipas

Tamaulipas.- Bañado y perfumado, fue como Eugenio un perrito de raza mestiza se quedó el día de su adopción luego de que la mujer que le daría un nuevo hogar, se arrepintiera de último momento, justificada en un "siempre no", pues su mamá no le había dado permiso para adoptar al perrito.

Así lo denunció la asociación protectora de animales Melody Patitas de Tampico, Tamaulipas, que describió toda la odisea realizada para que el lomito pudiera tener un hogar, para que al final la persona que lo adoptaría dijera que no, dejando plantado al pequeño perrito.

En redes sociales la asociación mencionó que desde hace algunas semanas se realizó la campaña para que el perrito fuera adoptado, tenido resultados positivos pues una mujer se dijo interesada y durante todo el proceso mostró gran entusiasmo por tener a Eugenio en su hogar.

"El 26 de septiembre hicimos una mini campaña de adopción, ese día llevamos a Eugenio para buscarle un buen hogar, nos contactó una sra. de nombre Alondra "N", que según tenía la intención de adoptarlo, la citamos en el albergue, la atendimos, ese día le dedicamos a la Sra. 1 hora y media de tiempo, posteriormente nos proporcionó su domicilio, y fuimos a ubicarlo", menciona la publicación.

Señalaron que durante ese día invirtieron tiempo y dinero y que en todo momento del proceso de adopción se mantuvieron en contacto con la mujer, que manifestó estar de acuerdo con la adopción y tras ello acordaron una fecha para llevar a Eugenio a su nuevo hogar, sin embargo, minutos antes de la entrega, la mujer dice que siempre no lo adoptará.

"Siempre le preguntamos si estaba de acuerdo en la adopción, siempre dijo que si, seguimos invirtiendo tiempo, dinero y gasolina, nos dijo que se lo lleváramos el fin de semana, después que hoy miércoles a las 6, el día de hoy le volvemos a llamar y nos dice que nos espera después de la 6:00 p.m con el perrito... toda a carrereada, bañamos a Eugenio para entregarlo limpio, con su nexgard, uñitas recortadas, cartilla de vacunación, le vuelvo a llamar y me dice que en 15 minutos me confirma la hora... y casi una hora después me dice que siempre no va a adoptarlo, porque resulta que al platicarlo con su mama la mama dijo que siempre mejor no", añadió.

La asociación lamentó tal situación y señalo que en todas las adopciones siempre se informa a toda la familia si está de acuerdo; "tuvo 10 días para decir que la adopción no sería posible, así que el pobre Eugenio se quedó vestido y alborotado, bañadito y perfumado".

Tal situación causó el enojo de la asociación que señaló que su disgustó no fue el que no hayan adoptado a el perrito, sino todo el tiempo que les hicieron perder, pues si bien su labor es el ayudar a los animalitos, no tienen el "tiempo del mundo", también son humanos y tienen asuntos personales que atender, y mucho menos cuentan con gran apoyo económico, pues aclaró que también batallan pasa sacar adelante los casos de los perritos que son recogidos por ellos.

"No espero que me entiendan, solo espero que sean más responsables con respecto a la adopción de una mascota, y solo espero que la Sra. Alondra, no me vuelva a hacer perder mi valioso tiempo", finalizo la publicación.