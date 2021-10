Se quema estufa por exceso de grasa cuando preparaban desayuno en una casa en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Daños menores, un susto y hambre dejó el incendio en una casa la mañana de ayer martes cerca de las 10:10 horas en Hermosillo, Sonora.

La propietaria de la vivienda explicó que uno de sus hijos adolescentes preparaba el desayuno cuando la lumbre se extendió por toda la grasa que cubría la estufa, causando un incendio.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en la calle Ernesto Salazar Girón, en la colonia Revolución 1, mismo lugar a donde acudieron elementos de bomberos para controlar las llamas.

La dueña de la casa donde ocurrió el percance se llama María del Carmen, misma que comentó que se quedaron sin desayuno tras quemarse su estufa.

"Fue puro susto y hambre, porque nos quedamos sin desayuno. Me dijeron los bomberos que ya no usara esa estufa, ya no sirve", comentó.

Por fortuna no hubo lesionados, en el momento del incendio estaba una mujer de la tercera edad en compañía de un menor de 14 años y una niña de 10.

¿Cómo quitar la grasa de la estufa y evitar este tipo de percances?

Calienta dos tazas de agua, es decir 300 mililitros, a fuego alto durante cinco minutos. Cumpliendo el tiempo, el agua se retira del fuego y se vierte en un recipiente de plástico, para después agregar un cuarto de taza de vinagre blanco junto con tres cucharaditas de bicarbonato de sodio.

Al mezclar estos tres ingredientes es normal que se genera un efecto afervescente, por lo que será necesario esperar unos cuantos minutos para que pase por completo. Luego, se deben revolver muy bien hasta que se obtenga una pasta cremosa.

Una vez hecho este proceso, se toma una esponja y se humedece en la pasta blanca obtenida, para luego pasar la esponja sobre toda la grasa que esté presente en la estufa.

Es importante asegurarse de que la pasta haya cubierto todos los espacios, para dejar que actúe durante 15 minutos.

El último paso consiste en tomar un paño que haya sido previamente humedecido con agua para retirar la mezcla de la estufa.