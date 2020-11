Se rebela Alcaldesa de Hermosillo, Célida López ante el retroceso en semáforo epidemiológico

Hermosillo, Sonora.- La Alcaldesa de Hermosillo, Célida López se revela ante el retroceso al color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico en Sonora.

A pesar de la Secretaría de Salud federal informó que Sonora retrocedió al color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico, la Alcaldesa, Célida López afirmó que la capital permanecerá en amarillo.

A través de redes sociales, la Alcaldesa de Morena compartió a través de redes sociales donde afirmó que son tras jurisdicciones sanitarias las que regresarán a Sonora al semáforo naranja a partir del próximo lunes 9 de noviembre.

Señaló que en Hermosillo se permanece en amarillo, así como la vez pasada pasó el Estado a naranja y quedaron en la capital en rojo, "hoy también es otra realidad".

Permanecen las medidas que tenemos hasta hoy aprobadas en el Boletín Oficial

Célida López afirmó que la próxima semana invitará al Consejo Estatal de Salud para analizar en conjunto con el Comité Municipal algunas recomendaciones para cumplir con los protocolos.

"Hay muchos lugares donde lamentablemente no se respetan los protocolos, pero nuestra visión de analizar sobre todo los aforos y la posibilidad de tomar algunas medidas para intensificar la presencia de brigadas de vida y hacer un acompañamiento a todos los restaurantes, los antros, los bares, los salones de eventos y los espacios públicos"

Cabe señalar que el pasado martes, Célida López manifestó su rechazo a las nuevas medidas aprobadas por el Consejo Estatal de Salud ante un repunte de casos positivos de Covid-19 en la entidad.

La Alcaldesa de Hermosillo dijo que estas medidas (que contemplan cerrar negocios, así como restringir horarios y aforos) lastiman la economía de miles de familias.

Expresó que no se tomó una decisión ni consensada ni colegiada, agregó que no tienen un repunte en la capital y que no esta de acuerdo en que tomen medidas para cerrar la economía de miles de familias de Hermosillo.