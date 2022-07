¿Se reformarán criminales y gobierno en México? Sacerdotes piden arrepentimiento y reconversión

México.- “No se debe combatir el mal con el mal”, “Haz el bien, sin mirar a quien”, “Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto”, son algunos de los mensajes que ha emitido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a los civiles armados, mismos que le han valido una larga lista de críticas.

Pero ¿qué tanta reciprocidad se puede esperar de quienes llevan años cargando una pistola, un ‘cuerno de chivo’, una bazuca, un rifle calibre 50 o un lanzagranadas o sueñan con tener una larga y exitosa carrera como narcotraficantes o sicarios?

El padre Fidel, originario de Sonora, compartió a DEBATE que ha vivido en carne propia el proceso que los criminales llevan dentro de las cárceles. La experiencia más fuerte la vivió, dice, fue durante toda una Semana Santa y dentro de un Centro Penitenciario dedicado a menores infractores en Hermosillo.

El vivir bajo la sombra con ellos, levantarse de madrugada, dormir sobre camas de cemento y desayunar durante 7 días huevo en polvo junto con ellos y escuchar de viva voz las situaciones que los llevaron a estar ahí únicamente pudo dictaminar que ahí solo había “vidas rotas” que jamás nadie, ni familiares, ni sociedad, ni gobierno, se preocuparon por reparar. Solo estaba él ahí para llevar paz.

“Fue algo que me tocó muy profundamente, vivir como ellas, vivir lo que ellas comían, pues me permitió crecer en sensibilidad… cuando yo me di cuenta que detrás de un delito hay una persona con una vida rota, una vida muy vulnerada, con una muy violentada fue un logro para mi”.

Ahora, dice, se acerca de una mejor manera a platicar con cada uno de ellos e intentar ayudarles a enderezar su camino, aunque el proceso, aclara, no es nada fácil ni para él, ni para los criminales.

Desde el punto de vista de algunos sacerdotes entrevistados por DEBATE, aunque algunos miembros de los cárteles de la droga suelen cumplir con los sacramentos iniciales de la religión católica, refieren que en su mayoría lo hacen por presunción más que por devoción y fé.

“Celebran sacramentos pero más como una especie de hacerse presente en la comunidad de que pueden hacer fiestas, de que tienen riquezas, que pueden echar la casa por la ventana… En realidad su práctica religiosa es muy devocional, mágica, es más fácil que tengan cierta inclinación por cultos a la Santa Muerte a Malverde a que tomen en serio su permanencia a la Iglesia Católica”

Explica el sacerdote Héctor, quien en la Sierra de Chihuahua ha convivido de cerca con miembros del Cártel La Línea y el Cártel de Sinaloa y con sus respectivos familiares.

Venden figuras de El Chapo en la capilla de Malverde

Pero ¿de lo malo, puede surgir algo bueno? El sacerdote jesuita, Javier "El Pato" Ávila sacó a la luz un caso de arrepentimiento registrado el 21 de junio pasado tras el asesinato de Javier Campos Morales "Padre Gallo" y Joaquín César Mora Salazar "Padre Morita" en Cerocahui, Chihuahua.

Tras cometer el doble homicidio, José Noel Portillo "El Chueco", conocido en la región por ser el líder del grupo criminal denominado "Gente Nueva", adherido al Cartel de Sinaloa, habría pasado cerca de una hora conversando con él, confesando sus pecados y pidiendo perdón.

Pese a ello, el criminal se dio a la huida llevándose consigo los cadáveres de los dos sacerdotes y de un turista que él había agredido previamente para luego adentrarse en la Sierra Tarahumara, donde aún no han logrado capturarlo. ¿Será que la fe lo lleve a entregarse? ¿Podrán más los abrazos que los balazos?

Pensar en el arrepentimiento de los pecados y en una reconversión de los criminales es algo aún muy complicado pero no imposible, dicen con fé los líderes católicos.

Sobre la política de seguridad "de abrazos y no balazos" de AMLO, los sacerdotes coinciden que también hace falta un cambio.

"Yo creo que se tiene que revisar. No vamos a proponer un programa de seguridad pública, no nos compete, pero sí deseamos que aquello a lo que se comprometen cuando visitan las comunidades, en las campañas, cuando tomas posesión, pues que se ponga en práctica. Sino los que mienten no somos nosotros... los resultados son algo que tienen que tener en cuenta, sin justificaciones, sin ideologías"

Añadió anónimamente un sacerdote que lleva cerca de tres décadas inmerso en la colonia Sánchez Taboada, la más violenta de Tijuana.

SI PUEDE CAMBIAR LA SITUACIÓN DE MÉXICO ¿QUIÉN LO HARÁ?

¿Serán los cárteles, ante el desinterés de los gobiernos, quienes pongan ‘orden’ sobre la violencia que otros grupos criminales generan en México? Al parecer la intención del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esa es.

El pasado 7 de julio surgió en redes sociales un video en donde sujetos armados leen un comunicado que presuntamente emitió su líder, Nemesio Oceguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

La indicación es “no molestar a los sacerdotes como se ha visto últimamente, creo, ellos se merecen un respeto especial, son personas que únicamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quiénes lo necesitan”. La petición también incluye a doctores, enfermeras y maestros, quienes también han alzado la voz debido a la violencia que se vive en algunas regiones del país.

CJNG: 'El Mencho' pide a cárteles del narco "no meterse con ninguna religión" (VIDEO)

Sin embargo, la solución tampoco parece estar ahí pues este lunes 11 de julio la doctora del IMSS-Bienestar, Masiel Mexia Medina, fue asesinada a balazos en su casa ubicada en la comunidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, Chihuahua.

Para los sacerdotes que llevan décadas inmersos en zonas de constante conflicto y hechos violentos la solución estaría en que los políticos y autoridades inviertan de manera real dinero en programas sociales en las comunidades que son foto rojo, los cuales promuevan la generación de empleos, que tanta falta hacen; educación en todos los niveles académicos, pues en ocasiones solo hay primarias; además de actividades en la que los niños y jóvenes se puedan desarrollar en el ámbito deportivo y cultural, sin dejar a un lado el invertir tiempo y gente realmente capacitada para regenerar el tejido social.

Con las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, el gran reto es “erradicar la corrupción” tan enraizada que hay en todo el país, dicen los sacerdotes.

“Es algo a largo plazo primero porque están coludidas a distintos niveles y quitar esos hábitos es muy complicado… sí es muy complejo, no imposible. Se requiere una presencia del Estado muy demandante, de presencia en el territorio y cualificada”, dice el Padre Héctor Martínez, quien reclama que escasa inversión de programas sociales es la que llega a la Sierra Tarahumara de Chihuahua debido a que la población que ahí habita representa muy poco en las urnas durante las época electorales...

