Se registra Sismo de 4.3 en Chilpancingo, Guerrero

Guerrero.- El día de hoy al norte de Chilpancingo, Guerrero se registró un sismo de magnitud 4.3. La alerta sísmica ubicada en la Ciudad de México no se activó pues no hubo necesidad ya que el movimiento no superó los niveles preestablecido, informo el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

Protección civil activó los protocolos de revisión puesto que en redes sociales se reportó que el movimiento telúrico se sintió en Guerrero

En el estado de Morelos también se percibió el sismo pero de forma muy leve, al igual que en CDMX.