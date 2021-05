Se registra Víctor Hugo Arteaga para debate a diputados locales de Xalapa

Xalapa.- El candidato a diputado local por el Distrito X Xalapa Urbano por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Víctor Hugo Arteaga, manifestó estar preparado para el debate del Órgano Público Local Electoral (OPLE), próximo a realizarse el día 29 de mayo.

Tras ser el primer aspirante en registrarse a dicha actividad, Arteaga Martínez no dejó pasar la oportunidad para invitar a los demás candidatos a debatir y lograr una transparencia frente a la ciudadanía, quien deberá tomar un criterio propio frente a las propuestas.

"No me voy a detener en el camino ni un solo segundo a voltear a verlos; vamos a enfocarnos en trabajar para recuperar Xalapa con buenas gestiones desde el Congreso de Veracruz», comentó.

El veracruzano destacó que es lamentable que el mejoramiento de los servicios públicos en Xalapa sea una oferta política, en vez de ser una obligación por parte de los líderes políticos que gobiernan y legislan el estado.

“Es una obligación que los ciudadanos tengan agua, drenaje, alumbrado, seguridad y empleo. Sin embargo su principal reclamo es la falta de todos estos servicios públicos, eso no debería ser una oferta política de los candidatos”, consideró Arteaga.

Sus propuestas abarcan la transparencia, atacar la corrupción, seguridad, competitividad, fortalecimiento económico, y una democracia participativa e incluyente, por mencionar algunas.

“Hoy vemos que la Diputada actual del Distrito X, anda en campaña para reelegirse, oportunidad que le faculta nuestro marco jurídico, la cuestión es cómo buscar una reelección cuando no hay un resultado en su trabajo, cuando no hay gestión con la gente del Distrito, cuando ni siquiera la conocen”, expuso.

El periodista de profesión que expuso los desfalcos del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, indicó que se enfocará en dar a conocer los ejes de su propuesta legislativa en el debate de candidatos, y no caerá en descalificaciones no provocaciones.

“No me voy a detener en el camino ni un solo segundo a voltear a verlos; vamos a enfocarnos en trabajar para recuperar Xalapa, con compromiso, seriedad, y congruencia”, manifestó.

“No los voy a escuchar; lo que sí escucho es que no hay agua, lo que sí escucho es que hoy abandonaron Xalapa, y que en 6 meses que faltan no van a alcanzar a hacer lo que era su obligación en los tres años que tuvieron de oportunidad", detalló.

“Xalapa está abandonada, es una ciudad dañada en su economía, en materia de seguridad, y que no genera empleos. No nos detengamos con aquellos que nos quieren hacer ruido, soy la mejor opción porque me he preparado para legislar mi Distrito”, finalizó.