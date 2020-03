Se registró incendio en el mercado ‘La Esperanza’, en León

León, Guanajuato. – La madrugada de este lunes, se registró un incendio provocado por la acumulación de gas en el mercado ‘La Esperanza’ en el municipio de León, Guanajuato.

De acuerdo a la información proporcionada, elementos de Bomberos y Protección Civil, en conjunto con Policía Municipal, arribaron al mercado ‘La Esperanza’, en dónde se registró un incendio causado por la acumulación de gas.

El flamazo se originó por el gas acumulado en una rosticería de pollos, esto conforme a la información de la dependencia.

Las autoridades informan que fueron seis el total de locales que resultaron con daños, en sus muebles e instrumentos, asimismo el daño general a la construcción que muestra agrietamientos que se determinaron peligrosos.

Según los reportes que se recibieron, el hecho ocurrió a las 2:47 horas, en el mercado que se localiza sobre la calle Madre Raquel esquina con Madre Patria, en la colonia 10 de mayo, en León, conforme a la información oficial.

Personal operativo de bomberos en conjunto a otras dependencias, trabajaron en conjunto para apoyar a los locatarios del lugar, para que puedan seguir trabajando, según la información brindada

Protección Civil y La Dirección de Obra Pública Municipal, revisaron la infraestructura del mercado luego del flamazo, para evaluar el peligro al que podrían enfrentarse los comerciantes o los clientes, de acuerdo a la información proporcionada.

Jacobo Núñez González, secretario general de los locatarios, arribó al lugar para informar a los comerciantes que no se laborara, hasta que las autoridades correspondientes no determinaran que no hay peligro para los negociantes como para los visitantes, según la información oficial.

Además, que los comerciantes afectados se les podrá brindar un esquema de apoyo de parte de la Dirección de Comerció y Consumo, quién está interesada en abrir un dialogo. Con el fin de que puedan reabrir sus negocios a la brevedad y disminuir la afectación económica, conforme a la información brindada.