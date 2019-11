Se siente el temor en los terrenos de los LeBarón

Chihuahua.- Las calles y las avenidas de la colonia LeBarón, municipio de Galeana, Chihuahua, donde vivía la familia LeBarón, que fue acribillada por un comando armado el 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, lucen muy solas, y no es para menos: los habitantes, que se caracterizan por ser muy trabajadores, tienen temor. Se observa poco tráfico vial, y eso que son las 18:00 horas.

En la entrada principal de la colonia LeBarón, los vehículos que ingresan y salen son contados. Hace unos días se apreciaba más afluencia de automóviles, pero eso cambió al darse a conocer la emboscada que enlutó a Chihuahua, a México y al resto del mundo.

Nadie quiere hablar sobre la masacre. Los pocos peatones y comerciantes del centro se concentran en sus labores. Miran el reloj. Son pasadas de las 18:00 horas. Los establecimientos comerciales lucen solos. Parece domingo, pero no: es a causa del temor.

Sorprendidos

Un agente de la Policía Municipal Preventiva del municipio de Galeana comentó que en la ciudad no suceden delitos de alto impacto, cuando mucho arrestos por excesivo consumo de alcohol y circular a exceso de velocidad. Aquí no hablan de homicidios, dicen que no se han registrado.

«La ciudad está tranquila, la emboscada sucedió en Bavispe, por el lado de Sonora, eso está a cuatro horas de aquí», dijo uno de los escasos policías que estaba laborando en la comandancia.

El trayecto que debía recorrer la familia Lebarón.

La misma vigilancia

La ciudad no ha sido reforzada con más vigilancia. El uniformado reconoció que existe una base de la Policía Federal, muy cerca de la colonia LeBarón, pero nadie se explica por qué el día del ataque la familia LeBarón no era escoltada por policías, pues ya había tenido agresiones.

Un cuartel está a menos de cuarenta minutos, y parte de los elementos se encuentran en Bavispe, Sonora, recabando información de lo que sucedió y realizando operativos en busca de los grupos armados.

A las 19:00 horas, una patrulla realiza rondines cerca de la colonia LeBarón, pero ni las torretas llevaban encendidas. Las entradas y las salidas de la ciudad no contaban con filtros de seguridad.

Precavidos

Otro elemento de la Policía Municipal recalcó que las personas salen de sus trabajos y se «encierran», que siempre ha sido así; pero el temor se percibe en la ciudad. Durante un recorrido por la colonia LeBarón no se contabilizaron ni veinte personas; es más, ni se asomaban por las ventanas.

Nadie dice nada sobre el tema LeBarón, solo que son familias muy trabajadoras, pero respecto a la emboscada, los habitantes prefieren omitir alguna opinión. Esto porque el temor se siente en la carretera, en el centro, y no es para menos. Los habitantes omiten hablar de personas armadas que enlutaron a toda una población.

LeBarón Piden esclarecer los hechos

Tras el asesinato de al menos once integrantes de la familia LeBarón, la mañana del 6 de noviembre, Julián LeBarón ofreció una rueda de prensa ante medios de comunicación nacionales, donde exigió a la Administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que los responsables de la matanza en el camino Janos-Bavispe paguen por estos hechos. Hoy iniciarán en Sonora los funerales de la familia mexico-estadounidense.