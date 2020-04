Se viene lo más difícil.- Alfaro

Guadalajara, México.-La etapa más crítica del coronavirus y con mayor número de muertes llegará en los próximos días, afirmó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

"Vamos a vivir días oscuros, vamos a perder vidas y vamos a sufrir los efectos de una economía colapsada", aseguró el Mandatario jalisciense por medio de un video publicado en sus redes sociales este sábado.

Por ello, Alfaro Ramírez anunció las cinco medidas que tomará el Plan Jalisco Covid-19 a partir de hoy, como el reforzamiento del aislamiento social, la revisión de los recursos estatales para aumentar los apoyos económicos para personas en condiciones de vulnerabilidad, la implementación del plan de reconversión hospitalaria, el reforzamiento de los puntos de control en los accesos carreteros, aeropuertos y centrales camioneras y aplicación de pruebas masivas como método de detección temprana.

"Déjenme darles algunos datos que fueron presentados el día de ayer por la Universidad de Guadalajara, a partir de la información oficial avalada por el propio Gobierno federal. Hace tres semanas, Jalisco era el segundo Estado con más casos a nivel nacional y hoy somos el lugar 7 a nivel nacional y el lugar 16 por cada 100 mil habitantes, pero lo más importante es que los contagios a nivel nacional crecieron a un ritmo 4 veces más rápido que en el estado de Jalisco", detalló el Mandatario estatal.

Sin embargo, aseguró que las situaciones ocurridas este fin de semana en el Mercado del Mar y las salidas carreteras representan un llamado de atención a la población, por lo que se reforzarán las medidas de aislamiento social, las cuales seguirán siendo voluntarias hasta el próximo 30 de abril, fecha en que se hará una evaluación de los resultados.

"No queremos tener que tomar medidas coercitivas o imponer sanciones a quien no cumpla con su responsabilidad, pero no nos temblará la mano para hacerlo si por algunos irresponsables se pone en riesgo la vida de todos", añadió.

Además, Alfaro Ramírez explicó que se continuará con el programa de reconversión hospitalaria, los cuales llevarán los ajustes de infraestructura para atender casos más graves.

"Eso incluye tener todas las medidas de seguridad sanitaria para nuestros médicos, enfermeras y enfermeros que se están jugando la vida para cuidarnos a todos, y tener preparadas las instalaciones del Hospital Ángel Leaño para poder escalar nuestra capacidad instalada a más de tres mil camas", aseguró.

Por último, el Mandatario jalisciense informó que a partir de la próxima semana se comenzará con el programa de pruebas masivas como mecanismo de detección oportuna de posibles contagios.

"Lo haremos porque hemos tumbado, una a una, las mentiras de quienes quisieron y quieren con tecnicismos usados a modo, esconder la realidad. Vamos a buscar a los posibles contagios para aislarlos a tiempo, atenderlos y evitar que contagien a más personas. En Jalisco no estamos cuidando estadísticas, estamos cuidando las vidas de nuestra gente. El martes anunciaremos cómo lo haremos", afirmó.