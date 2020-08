Seamos los primeros en poner el ejemplo: señaló Aureoles Gobernador de Michoacán a funcionarios

Michoacán. - El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles hizo un llamado a los funcionarios del estado, así como a los trabajadores públicos de los tres niveles de gobierno, en que sean los primeros en acatar las medidas preventivas y de protección a fin de evitar la propagación del Covid-19.

"Quiero pedirles compañeras y compañeros que nosotros como servidores públicos y funcionarios del Gobierno del Estado debemos de ser el ejemplo, y debemos de ser los más responsables y cuidar a los demás", recalcó.

El ejecutivo estatal señaló que México está viviendo el momento más crítico con respecto a los contagios por el Coronavirus, sin embargo, Michoacán también ha registrado el mes con mayor número de contagios.

"Esto es debido a que el virus ha ido mutando y cada vez es más contagioso, pero además porque son muchas semanas y meses en los que el confinamiento empieza a generar desesperación en las familias y empiezan a salir a la calle", explicó el ejecutivo estatal.

Silvano Aureles, les señaló a las y los funcionarios que al no cuidarse y no atender las medidas preventivas, no solo ponen en riesgo su estado de salud, sino que también pueden contagiar a sus seres queridos o personas que pertenezcan al grupo de riesgo.

"Ponen en riesgo la salud de quienes los rodean, y también me ponen en riesgo a mí porque yo no puedo dejar de trabajar y no puedo encerrarme, no puedo abandonar las actividades", informó Aureoles.

El funcionario lamentó que aunque se han establecido e implementado medidas sanitarias, así como protocolos, además de la información brindada para la sociedad, aún algunos las y los michoacanos siguen sin portar el cubrebocas o sin guardar la sana distancia.

"No hemos podido concientizar a todo el mundo de que es altamente riesgoso realizar fiestas o reuniones masivas de personas, principalmente por festejos, o la gente que se desespera y se va a la plaza pública y se aglomeran sin las medidas correspondientes", enfatizó el mandatario de Michoacán.

Es por eso que insistió en llamar a las y los funcionarios públicos del estado, pero de la misma manera a todos los servidos del país a poner ejemplo e implementar las medidas preventivas.

Esta no es la primera vez que el ejecutivo se dirige a los funcionarios para acatar las medidas, pues hace algunos días pasados había pedido a la sociedad acatar las medidas sanitarias y junto con ellos a los servidores públicos.

Esto a causa de que la segunda semana de agosto fue la más mortal para la entidad, registrando en promedio 17 muertes al día a causa del Covid-19, por lo que Aureoles decidió enviar un mensaje a la población y pedirles que en corresponsabilidad llevarán a cabo los protocolos implementados en el estado.

El mandatario estatal, señaló que es vital que las medidas preventivas sigan acatandose, pues resulta irresponsable que alguien no se cuide y tome en serio los protocolos sanitarios, ya que eso implica que puede exponer a los demás al contagio del Covid-19, por lo que solicitó a toda la sociedad, incluidos los funcionarios públicos a poner el ejemplo.

Asimismo, durante esa semana la Secretaría de Salud Federal, informó que la entidad regresaría al color naranja pues los contagios habían disminuido en el estado, y esto implica que se podría tener mayor recepción en los negocios permitidos, así como realizar algunas actividades.

Hasta el último reporte diario de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, compartió a través de su portal web la actualización de casos Covid-19 en la entidad la cual registra, 13 mil 148 casos confirmados, mil 24 defunciones y 10 mil 427 personas que han recuperado su salud.

