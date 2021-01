Secretaría de Salud Guanajuato reanuda donación de plasma para tratamientos de Covid-19

Guanajuato. - Mediante sus redes sociales la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó sobre la reanudación del programa de donación de plasma entre pacientes recuperados de Covid-19, con el objetivo de poder brindar tratamiento a las personas contagiadas del SARS-CoV-2, de acuerdo a la información de la dependencia.

El programa se llevó a cabo durante el 2020 cuando inició la pandemia del Coronavirus, sin embargo, luego de un estudio que señalaba que no se comprobaba la eficacia del plasma en la recuperación de las personas portadoras del Covid-19, la SSG informó que se suspendería el programa, sin embargo, señalaron que en caso de que se probara su eficacia se podría retomar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dado eso y bajo una publicación científica del The New England Journal of Medicine, que asegura que este procedimiento si puede ayudar a los pacientes con Covid-19 de manera específica cuando el diagnóstico de la enfermedad ha sido a tiempo, por lo que en Guanajuato se decidió volver a reactivar el programa.

"La Secretaría de Salud de Guanajuato reactivó el programa estatal de donación de plasma luego de una publicación científica (The New England Journal of Medicine) que garantiza que este procedimiento ayuda en la recuperación de pacientes Covid-19 pero con diagnóstico tempranos", informó la SSG mediante una publicación a través de sus redes sociales.

Leer más: México, a punto de autorizar la vacuna Covid-19 Sputnik V: López-Gatell

Según la Secretaría de Salud, el programa de reactivación de donación de plasma se reanudó desde el pasado 6 de enero del 2021, siendo poco menos de un mes el tiempo en el que no se realizaron donaciones de plasma.

Es por eso que ahora con esta nueva investigación se recomienda a los pacientes positivos de Covid-19, se mantengan alerta de los síntomas, debido a que el tratamiento con plasma solo es efectivo si se aplica durante los primeros días del diagnóstico.

Asimismo, las autoridades estatales de salud invitan a los pacientes recuperados de Covid-19 que acudan a la clínica del Centro Estatal de Medicina Transfusional del Estado de Guanajuato (CETM) para realizar su donación.

SSG reanuda donación de plasma para tratamiento Covid-19

Invitan en Michoacán a donar plasma

A través de una campaña que inició desde el año pasado junto con la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invita a la población a realizar donación de plasma convaleciente para nuevos pacientes positivos al SARS-CoV-2.

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), es el encargado de realizar el procedimiento por aféresis para el citado hemocomponente, el cual se obtiene de personas diagnosticadas a través de la prueba PCR- COVID positiva y que actualmente la misma prueba resulte negativa.

Leer más: Aeroméxico pondrá en cuarentena a la tripulación que tuvo contacto con AMLO

El proceso para la obtención del hemocomponente se lleva a cabo en el CETS, por aféresis, una técnica en la que el donador se conecta a una máquina en la que se separan los componentes de la sangre, el plasma es recolectado y las células son devueltas al donador.

En el programa de donación pueden participar personas que ya hayan tenido el virus confirmado por alguna prueba, pero que tengan al menos 22 días sin síntomas de la enfermedad. La donación de plasma sirve para aplicarla como tratamiento para las personas que enfrentan la enfermedad del Coronavirus.