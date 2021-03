Secretaría de Salud de Aguascalientes ofrece tratamientos gratuitos para la hepatitis

Aguascalientes. - El Instituto de Servicios de la Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), informó que la dependencia ofrece tratamientos gratuitos y seguros para el hepatitis tipo C, la cual es una enfermedad asintomática que al no atenderse a tiempo puede causar afectaciones en el hígado, como cirrosis o cáncer.

De acuerdo con la dependencia, este tratamiento que ofrece el ISSEA promete un procedimiento seguro y gratuito, así como que en tan solo tres meses los pacientes pueden curarse de la enfermedad, la cual puede traer muchas complicaciones en caso de no atenderse a tiempo.

De acuerdo al Programa Estatal de Aguascalientes contra la hepatitis C perteneciente al Instituto de Servicios de la Salud del Estado, informó que durante el 2020 se aplicaron un total de dos mil 270 pruebas, de las cuales 14 resultaron positivas y ocho se confirmaron con una segunda toma de sangre, por lo que iniciaron el tratamiento de manera inmediata.

Claudia Barrera Járes, titular del Programa Estatal contra el Hepatitis C, señaló que esta infección no presenta sintomatología, por lo que la infección puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, incluso décadas, siendo detectada hasta que causa daños en el hígado, en este caso se resaltó que no existe vacuna contra el virus, sin embargo, sí hay tratamientos para curarlo, de acuerdo a los medios locales.

La única manera de saber si es portador de la infección, es a través de una prueba de sangre que consiste en una punción en un dedo, muy parecida a la prueba de la glucosa, minutos más tarde arroja el resultado el cual indica si se ha tenido con el virus; en caso de dar positivo (reactiva), se practica una segunda toma de sangre llamada carga viral para confirmar si se tiene la enfermedad.

Asimismo, la funcionaria señaló que antes de poder iniciar cualquier tratamiento se deben realizar diferentes pruebas de laboratorio para evaluar el daño que pueda existir en el hígado, asimismo para determinar el tipo de hepatitis y la duración de este.

En la actualidad existen medicamentos que son eficaces, seguros y fáciles de tomar para atender la enfermedad, además de ser gratuitos y rápidos pues en su mayoría los pacientes tardan un periodo máximo de tres meses para curar la enfermedad, señaló la funcionaria a los medios locales.