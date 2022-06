Secretaría de la Mujer pide a Congreso de Michoacán, legisle en favor del aborto

Por lo que las diputadas Maria Gabriela Cazares Blanco y Mayela del Carmen Salas Saenz , intentaron a toda costa razonar en contra de que esto fuera votado a favor, sin embargo, la LXXV Legislatura no escuchó las razones por las que esto no debía ser aprobado, ya que podría limitar en el futuro la legislación en favor del aborto en Michoacán.

Agregó que la temática del aborto se debe analizar desde la perspectiva de género, a partir de la realidad social en la que se encuentran las mujeres y no forzar a ninguna a un embarazo no deseado , “como dependencia enfocada en el bienestar de las mujeres, defenderemos una y otra vez la no criminalización de las mujeres embarazadas y su derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre todo para aquellas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad”.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.