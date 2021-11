Sector salud de Guanajuato presume tener un abasto de hasta el 95% de los fármacos

Guanajuato.- La compra de medicamentos e insumos de salud del Gobierno de Guanajuato, realizada de manera independiente a la del Gobierno federal a cargo de la UNOPS, ha permitido mantener un abasto de 95 por ciento, aseguró el Secretario de Salud estatal, Daniel Díaz.

"El no habernos adherido al Insabi nos permite tener nuestra propia licitación de medicamentos con dos empresas, y eso se ha reflejado en que, a diferencia de lo que está pasando en el resto del País, nosotros tengamos un abasto de medicamentos y surtimiento de recetas por arriba de 95 por ciento", señaló.

Guanajuato fue una de las seis entidades que no se adhirieron al Insabi y decidieron mantener el control de la administración de servicios de Salud.

El funcionario detalló que debido a que se firmó un convenio para ejercer los recursos federales, sin sumarse al modelo del Insabi, el recurso les llega etiquetado para medicamentos y el Gobierno estatal rinde cuentas de su uso.

Detalló que el modelo de compra que aplican es el que se utilizó en el sexenio pasado, a través de dos distribuidoras, Intercontinental y Dimesa, que adquieren los productos y los llevan a los distintos puntos.

"Nos facilita que ellos hagan la distribución porque a nosotros no se nos caducan medicamentos, no se nos pierden; no tenemos subalmacenes. Antes de que llegáramos a la administración, de tener un gasto de medicamentos de 2 mil 500 millones de pesos, hoy no nos gastamos más de mil 400 millones de pesos. Hay procesos muy bien estandarizados que nos han permitido generar ahorros", dijo.

Explicó que el 5 por ciento de desabasto se debe a problemas de importación de sales, lo que ha originado que no puedan fabricar algunos medicamentos, además de que por la contingencia sanitaria de Covid-19 hubo fármacos cuyo precio aumentó 300 por ciento.

Precisó que la compra la realiza la Secretaría de Finanzas "en un proceso transparente" y agregó que el Gobierno del estado invierte además 6 mil millones de pesos.

"Esto nos permite, en ejemplos muy concretos, que no tengamos desabasto en medicamentos para atender a los niños con cáncer", aseveró el funcionario local.

Por otra parte, dijo que en el estado hay cerca 300 niños amparados para recibir la vacuna contra Covid-19.

Este año, la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS) fue la encargado de las compras públicas de medicinas. Al no concretar la compra planeada, el Insabi tuvo que intervenir en julio y al momento, ambas instituciones han comprado 32 por ciento de las mil 695 millones de piezas planeadas para este año y hasta mayo del próximo.