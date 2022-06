Secuestran a mujer embarazada y le roban mellizos en Morelos

Una mujer embarazada de mellizos denunció haber sido víctima de privación de libertad por desconocidos, quienes le indujeron al parto y robaron a los neonatos en la comunidad de San Andrés de la Cal, enTepoztlán, Morelos.



La víctima, identificada como Diana Laura 'N', de 21 años de edad, fue atendida la noche de este sábado por paramédicos que arribaron al sitio en el que se encontraba, luego de haber sido golpeada, según reportes de vecinos.



De acuerdo con la versión dada a autoridades, la joven con 40 semanas de gestación fue plagiada en la comunidad de Ocotepec, al norte de Cuernavaca, llevada a un sitio desconocido, dónde presuntamente le practicaron una cesárea para luego robar al niño y la niña recién nacidos.



Minutos más tarde fue abandonada por sus agresores en el poblado de Tepoztlán, donde recibió atención médica.



Familiares de Diana Laura confirmaron a Reforma que ya existe una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado, sin embargo, hasta el momento no han recibido ningún avance del caso.



La desaparición de la joven se reportó la tarde del sábado, cuando conocidos indicaron que no sabían de ella desde alrededor de las 17:00 horas.



Informaron que vestía playera blanca con gris, mayón negro tenis negros; además se precisó su estado gestacional y que posiblemente podría estar en algún hospital.

Marchan por guardería ABC en CDMX

Padres de los 49 niños que murieron en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, protestaron este domingo en la capital del país y otras ciudades para exigir justicia al cumplirse 13 años del hecho, que permanece impune.

Decenas de padres marcharon por el Paseo de la Reforma de Ciudad de México con fotografías de sus hijos para exigir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no abandone el caso.



El 5 de junio de 2009, una bodega contigua a la Guardería ABC de Hermosillo, con unas cinco toneladas de papel se incendió y el fuego se propagó rápidamente hacia la estancia infantil.



La guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no contaba con salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro, por lo que los niños no pudieron salir del inmueble hasta que un ciudadano impactó su vehículo contra una de las paredes y los liberó.