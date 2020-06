Segob cierra cuatro comercios en Puebla pon incumplir medidas COVID

Puebla.- Secretaría de Gobernación clausuró cuatro establecimientos en el Centro Histórico de Puebla que incumplieron con las medidas de prevención del COVID-19.

En conferencia de prensa del gobernador, Miguel Barbosa Huerta dijo que que en los operativos de revisión hechos en conjunto por la Coordinación General de Protección Civil Estatal (CGPCE) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), se verificaron más negocios, para hacer un total de 260.

Además se informó que mediante un decreto, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, buscará impedir que las industrias automotriz y de la construcción inicien actividades el próximo lunes en la entidad, que se encuentra en alerta máxima por la pandemia de Covid-19.

Aunque a nivel nacional estos sectores laboran desde el 1 de junio, en Puebla se logró un acuerdo para retrasar la reanudación, misma que en los últimos días tampoco ha sido vista como positiva por el Mandatario.

Barbosa previó que pese al decreto que será publicado hoy, las empresas dedicadas a estos dos sectores podrían iniciar trabajos sin problemas legales en Puebla, pues la Federación emitió todos los permisos para ello.

"Voy a decir que no hay condiciones para el regreso, así de simple, no voy a ser omiso, pero ya observo el enrutamiento de empresas que van a empezar con actividades el lunes, pero yo mañana (hoy), emito un decreto sobre que en Puebla no hay condiciones para la reactivación de las industrias automotrices y la industria de la construcción, pero tenemos que ir administrando esta realidad, evitando la confrontación social", expresó en videconferencia.

"Repreguntaría, no para que me lo griten, sino para que ustedes se respondan. ¿Hay condiciones para que en Puebla se reaperturen las industrias automotriz y de la construcción? Y en sus yo internos dijeron no hay condiciones, y es lo que voy a establecer en el decreto".

En el último reporte de Salud estatal, Puebla registró 4 mil 604 casos acumulados de contagio, de los cuales mil 15 se encuentran activos, y también 646 defunciones por Covid-19.

