Seguridad Pública expedirá licencias de manejo en Guanajuato para verificar conductas criminales

Guanajuato, Guanajuato. - Tras la aceptación del congreso local, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, será la encargada de expedir las licencias de conducir, tras una iniciativa presentada por el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Cabe señalar que el titular del ejecutivo guanajuatense presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Eejecutivo, la Ley de Movilidad y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, por lo tanto, ahora dejará de ser la Secretaría de Gobierno quien expida el documento sino la SSP.

De acuerdo con Sinhue Rodríguez, esta decisión se tomó a fin de que la dependencia encargada de la seguridad en la entidad pueda tener mayor control, a través de sus plataformas, cualquier conducta delictiva de las personas que soliciten una licencia de manejo.

Por petición de los legisladores para admitir las reformas a la ley de Guanajuato, en las adecuaciones se especifica el tipo de unidades que podrán conducir los habitantes de la entidad del bajío basados en el tipo de licencia que soliciten.

Así, las personas que tramiten su licencia tipo A podrán conducir transporte particular o mercantil, mientras que las de tipo B, también permitirá de pasajeros que no excedan de diez asientos o de carga cuyo peso no exceda de tres y media tonelada.

Las licencias tipo C otorgan la facultad de operar vehículos de más de dos ejes, tractores de semirremolque, grúas, tractores de semirremolque, unidades pesadas y por último las de tipo D que son para conductores de motocicletas, motonetas o similares.