Semáforo Rojo de Covid-19 se mantendrá hasta febrero en Guanajuato

Guanajuato. - El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez informó que ante el aumento de casos y defunciones por el Covid-19, es probable que el color rojo del semáforo epidemiológico se mantenga en el estado hasta el mes febrero como medida preventiva.

Durante una entrevista en una televisora estatal, el funcionario señaló que el aumento de hospitalizaciones ha llevado a una saturación de los nosocomios, lo que podría significar una semana más bajo el color rojo del semáforo epidemiológico.

Asimismo, dijo que de igual manera las nuevas restricciones para contener los contagios y disminuir la movilidad de personas, así como la medida preventiva de evitar realizar actividades que sean consideradas no esenciales.

“En función del incremento de casos, defunciones y de la ocupación hospitalaria debemos seguir en semáforo rojo; lo que estamos incrementando son las restricciones, que a veces no le gustan a muchas personas, desde luego porque se afecta más el tema económico, pero necesitamos identificar los sitios de mayor aforo, que se regule también el comercio formal y el informal” señaló el Doctor Daniel Díaz Martínez.

Señaló que estos puntos en particular se está apoyando con los alcaldes y los ayuntamientos del estado, además de pedirle a las personas que hagan consciencia social para no realizar las actividades que no están permitidas, evitando poner en riesgo a los sectores vulnerables.

Daniel Díaz Martínez explicó que Guanajuato mantiene un nivel de positividad de 60 por ciento, es decir, que de cada 10 pruebas que realizan casos sospechosos, seis resultan positivos. Además, dijo que actualmente hay más de cinco mil casos activos, es decir, que adquirieron la enfermedad en los últimos 14 días.

Diego Sinhue pedirá Cofepris avalar más vacunas

El mandatario de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien es militante del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que buscará un acercamiento con el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), José Alonso Novelo, quien es originario de este estado, para solicitarle acelerar la aprobación a otras vacunas contra el Covid-19, además de las de Pfzier y AstraZeneca, que ya están permitidas utilizar en México pero que no han dado una respuesta favorable sobre una pronta venta.

Diego Sinhue señaló que es un momento difícil ante la pandemia

"Representantes comerciales de @AstraZeneca y de @PfizerMx nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año", señaló la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), grupo al que pertenece el gobernador guanajuatense.

Fue este martes, cuando el panista profundizó en el tema durante una gira que realizó por el municipio de Irapuato.

"Estaremos buscando otras opciones, repito, solo podemos adquirir, porque así salió el decreto, vacunas que sean autorizadas por la Cofepris, hasta el momento solo tenemos dos: Pfizer y AstraZeneca y en ambos casos la producción está ya comprometida con los países. Esperemos que la Cofepris pueda autorizar otras vacunas, que podamos estar explorando para su compra." señaló el mandatario.