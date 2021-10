Sener desmiente que conflicto en Dos Bocas haya dejado muertos; contabiliza 5 heridos

Tabasco.- La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, desmintió que algún trabajador haya perdido la vida durante el conflicto que se suscitó entre los elementos policíacos y manifestantes obreros en la refinería Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

La mañana de este miércoles, 13 de octubre, trabajadores de la empresa Ica Flour que se encontraban protestando por mejores salarios ante lo que consideraron como explotación laboral, fueron agredidos por policías antimotines con gases lacrimógenos.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Nahle García dio a conocer que, a consecuencia del conflicto, hay 5 personas heridas, las cuales, precisó, no presentan lesiones de gravedad.

La funcionaria aseguró que los agentes no hicieron uso de armas de fuego, limitándose únicamente a replegar la manifestación de los trabajadores de la refinería de Dos Bocas; uno de los proyectos insignes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No, no, no, no, no, no hay ningún fallecido. La policía no usó armas de fuego, usaron, comentan que es equipo para replegar, creo que son algo de goma y gas lacrimógeno, es lo que se necesita para replegar", enfatizó.

La secretaria de Energía ratificó el respeto de parte de la administración federal al derecho a la libre manifestación en la república mexicana, asegurando que continúen con dicha postura.

Trabajadores de Dos Bocas se van a paro

Desde ayer, martes 12 de octubre, más de mil trabajadores de Ica Flour que laboran en Dos Bocas comenzaron un paro de labores en exigencia de que sean igualados sus salarios con el de otras empresas de la industria. Además, también solicitaban que se les dote de equipos de protección y se extienda su horario de comida. Acusaron que los hacen trabajar horas extras sin que esto se vea reflejado en su nómina.