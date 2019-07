Sentencia al chapo no cambiará la geografía del crimen: Anabel

Culiacán, Sinaloa.- Más allá de lo aparatosa que suena la sentencia de una cadena perpetua y treinta años de prisión a Joaquín Guzmán Loera, dictada este miércoles por el juez Bryan Cogan en la Corte Federal de Brooklyn, esto no cambiará en absoluto la geografía del crimen organizado en México ni el impacto que este fenómeno tiene en Estados Unidos y otras partes del mundo, así lo advierte para EL DEBATE en entrevista telefónica la reconocida periodista Anabel Hernández.

La también escritora, entre cuyos títulos figura Los señores del narco, recuerda que ha estudiado todo acerca del Cártel de Sinaloa durante los últimos catorce años y ha investigado las redes de corrupción de esta organización durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que afirma tajantemente que la condena al capo «no cambiará jamás las redes de corrupción y de lavado de dinero que existen en México y en el mundo».

Joaquín Guzmán es solo un número en la ecuación, pero no es la ecuación —asegura Anabel—, por lo que, a pesar de haber sido extraditado a Estados Unidos en 2017, el Cártel de Sinaloa indica pues sigue siendo considerado por el propio Gobierno estadounidense como el más importante del mundo: produce más metanfetaminas; sigue traficando la misma cantidad de cocaína, de heroína, de mariguana, y su negocio no ha disminuido nada.

«A mí me parece que este tipo de sentencias son un poco para justificar el juicio y todo el dinero que se gastó en él, pero no da justicia a las víctimas de México ni a las de Estados Unidos».

El próximo objetivo

Ante la serie de amenazas de muerte que le generó el libro Los señores del narco, Anabel Hernández ha tenido que vivir fuera del país. Dice coincidir paradójicamente con el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, en que el juicio contra Guzmán fue un gran show, donde ni siquiera se profundizó en la verdad.

Recordó que, durante todo el juicio, el juez Bryan Cogan y la Fiscalía estadounidense trataron de contener y censurar a los propios testigos de la Fiscalía para que no hablaran profundamente de la corrupción en México durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y de la corrupción de militares y en la Policía Federal:

«Evidentemente, este era un tema que se podía salir de control e impactar al propio Gobierno de los Estados Unidos», añadió.

Afirmó que lo que sí confirmó este juicio es que «la guerra de Felipe Calderón contra el narco era una falsa guerra», pues —de acuerdo con los más de 4 mil documentos del juicio a los que ha tenido acceso y en los que ha leído testimonios de testigos de la Fiscalía, entre ellos los del rey Zambada y Vicente Zambada Niebla— «prácticamente toda la PGR estaba contaminada, la Policía Federal, la Marina, la Sedena y la Presidencia de la República, desde el Gobierno de Vicente Fox».

Incluso, afirmó que si hubiera algún tipo de pudor y congruencia con lo que significa justicia, el Gobierno estadounidense tendría que iniciar expedientes criminales en contra de los expresidentes mencionados por los testigos de los fiscales.

Si van detrás de Ismael «Mayo» Zambada, sería algo no muy significante, advierte la periodista, y admite que ni siquiera lo harán porque —a su juicio— hoy el nombre de este personaje está prácticamente vetado en México y en otras partes del mundo, como si no existiera: «Cuando se trata de un capo del Cártel de Sinaloa que nunca ha pisado la cárcel, con medio siglo comandando el cártel, sin pisar la prisión, no puedo imaginar cómo hoy podría convertirse en un blanco, cuando es el principal beneficiario de este juicio contra el Chapo», señaló la periodista.

Situaciones reveladoras del juicio

Anabel Hernández reconoció como poco creíble que ningún personaje estadounidense haya sido vinculado a esta investigación criminal, con tantas toneladas de droga que pasan a Estados Unidos, como se divulgó durante el juicio.

Además, hizo referencia a testimonios leídos en los documentos del juicio, entre ellos el de los hermanos Sifuentes, quienes hablaban de «pagos a la DEA, a la Agencia Antidrogas, pero ni el juez ni la Fiscalía quisieron indagar».

Aseguró que en los más de cuatro mil documentos del juicio es posible advertir que la mayoría de las drogas traficadas por el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada a Estados Unidos no eran a través de túneles ni submarinos, sino a través de tractocamiones, de aviones, de pipas de gas y del tren: «No es que pase por los túneles, eso es un mito. Son principalmente los aeropuertos de la Ciudad de México y otras ciudades que pasan de manera ilegal y aterrizan en los Estados Unidos, pero qué pasa con los controles aduaneros, con los controles del ICE».

El futuro del cártel

Cuestionada sobre si la condena al Chapo pudiera tener un impacto en la criminalidad del país, Hernández dijo que «el Chapo significaba muy poco en términos reales dentro del Cártel de Sinaloa; significa para las actividades criminales de sus hijos Archivaldo, Alfredo, Joaquín, Ovidio, pero no tendrá ya ningún impacto en la vida criminal de México».

Subrayó que los único que prueba este juicio es que Guzmán es destructible, y que lo que hasta hoy es indestructible es el Cártel de Sinaloa y el sistema corrupto que lo protege.

Sostuvo que el caso de El Chapo ha sido solo un distractor de lo que realmente sucede en el país en estos tiempos, y que quien piense que se ha cerrado un capítulo del Cártel de Sinaloa se equivoca. Incluso, advierte que lo demostrará en un libro que publicará próximamente.