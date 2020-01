Ser transparente no significa no ser corrupto: Investigador

México.- Para Ramiro Suárez, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, México, no hay gobiernos abiertos ni a nivel federal ni estatal, esto al considerar, con base en diversos estudios, que incumplen con sus obligaciones de transparencia, no rinden cuentas, no promueven ni propician la participación ciudadana y no están utilizando los medios electrónicos para facilitar estos ejercicios.

Por lo anterior, el experto en derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, aclaró que aunque algunas de las autoridades cumplan con ejercicios de leyes estatales y nacionales de transparencia ni significa que no puedan ser corruptos, ni tampoco que sean gobiernos abiertos.

En entrevista para EL DEBATE, Ramiro Suárez explicó que un gobierno transparente es aquel que cumple con todas las acciones de la ley de transparencia y de información pública, mientras que un Gobierno Abierto es aquel que además de ser transparente rinde cuentas, justifica sus acciones, facilita y permite la participación ciudadana.

«Los gobiernos abiertos procuran que los ciudadanos se involucren en los debates públicos que contribuyan a la toma de decisiones y es también el que facilita los mecanismos electrónicos digitales para que puedan participar los ciudadanos. Que utiliza los medios electrónicos para que se pueda desarrollar este Gobierno Abierto», expuso.

Sin avances en gobiernos abiertos

Hizo hincapié al señalar que cuando se basan en evidencias pueden encontrar, por ejemplo, en el Índice de Gobierno Abierto realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Centro de Investigación y Docencia Económicas resultados poco alentadores.

«En el caso de Sinaloa es de 55 por ciento, en el Índice de Gobierno Abierto, sí es prácticamente una calificación reprobatoria, pero la realidad es que la mayoría de los gobiernos estatales tiene cifras poco alentadoras, el caso de Sinaloa no es la excepción, es parte de la generalidad y aún falta mucho», expuso.

Incluso, el investigador del IMCO, agregó que el Índice de Gobierno Abierto cataloga en general al país con un 64 por ciento.

Transparencia en Sinaloa

Vía telefónica desde la Ciudad de México, Ramiro Suárez detalló además que desde el 2003 con la primera ley general de transparencia, los estados comenzaron a seguir esa práctica y a publicar leyes estatales. Después, expuso que hubo reformas constitucionales en esa materia con el fin de homologar y armonizar los sistemas y la presentación de la información pública.

«Sin duda hay avances en términos generales, pero cuando se aterriza en las entidades federativas sí se pueden encontrar diferencias importantes», comentó.

No obstante, aseveró que Sinaloa no es el caso, al considerar que la ley estatal de transparencia es muy clara y señala que los sujetos obligados, es decir, las secretarías de Estado, los órganos autónomos, los ayuntamientos, incluso aquellas organizaciones que reciban recursos públicos deben poner a disposición de los ciudadanos la información y, además, no solo publicarla, sino mantener actualizada de forma permanente información de sus obligaciones en los respectivos medios electrónicos.

«Es muy claro el artículo 95 de la ley de transparencia de Sinaloa, no es que el gobernador o el secretario o el presidente municipal decidan si publica información o no, eso no es así, hay una obligación por parte de los actores públicos de que publiquen información en los medios electrónicos justo para que la gente pueda acceder a ella», añadió.

El perfil

Nombre: Ramiro Suárez

Profesión: Licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

Trayectoria: Investigador del área de Finanzas Públicas. Sus principales temas de investigación son contrataciones públicas, finanzas públicas, parlamento abierto y transparencia. Previo a su puesto actual participó en la Expociencias Nacional 2011, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría superior del Área de Ciencias Sociales.