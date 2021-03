Sergio Estrada es el candidato oficial a la presidencia de Cuernavaca de Fuerza por México

Morelos.- Sergio Estrada Cajigal Ramírez, es el candidato oficial a la presidencia de Cuernavaca de Fuerza por México, su registró lo avaló el presidente Nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas.

El registro de Sergio Estrada por la alcaldía de Cuernavaca, Morelos fue de manera virtual ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) debido a la pandemia.

Islas definió al candidato como la punta de lanza que permitirá a Fuerza por México ganar Morelos, presidencia municipales como la de Cuernavaca, diputaciones locales y federales.

"Consideró que la improvisación en la administración pública le hace mucho daño a México, "por eso es que en Fuerza México no verán encabezando un lista de diputaciones a ninguna primera actriz, a algún luchador o a algún futbolista que no haya tenido experiencia en su vida. No podemos caer en la curva del aprendizaje, y eso no quiere decir discriminación alguna", agregó el presidente Nacional de Fuerza por México.

Recordemos que Sergio Estrada es ex gobernador de Morelos y está de vuelta en la política, tras 15 años de ausencia, con Fuerza por México.