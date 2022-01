Sería ridículo negarse a ayudar a Madres Buscadoras de Sonora: Alfonso Durazo

Sonora.- Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora, aseguró que sí se les brindará atención y se les dará el apoyo necesario a las madres buscadoras de dicha entidad federativa.

Lo anterior luego de que la organización de las Madres Buscadoras de Sonora pidieran a los líderes de los cárteles que operan en el estado fronterizo que les permitan la búsqueda de sus familiares desaparecidos, al tiempo que solicitaron a las autoridades locales que les den apoyo y seguridad en dichas labores.

Entrevistado por Azucena Uresti para Radio Fórmula, Durazo Montaño enfatizó que el colectivo de jefas de familia que buscan a sus hijos desaparecidos están pidiendo "muy poco", por lo que consideró ridículo el que el gobierno que encabeza se niegue a proporcionarles lo que exigen.

"Hemos estado en contacto con el colectivo, la verdad es muy poco lo que piden y sería ridículo negarse. He conversando con Cecilia constantemente", informó el mandatario estatal

Puntualizando que no es para presumir, Alfonso Durazo reveló que su administración ya ha atendido varias peticiones que han hecho los colectivos que buscan a personas que han desaparecido en el estado.

"El colectivo Madres Buscadoras de Sonora y todos los demás van a contar con nuestro apoyo, es realmente elemental los planteamientos que se hacen", puntualizó tras que la líder del colectivo difundiera el video donde pedía los cabezas del narcotráfico que permitieran a dichas organizaciones llevar a cabo sus labores sin correr riesgos por ello.

""Al desplazarme de Sonora me ataron de pies y manos y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mis hijos, yo tengo necesidad de seguir buscándolos por eso me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora que no nos maten, no nos desaparezcan, que nos dejen seguir buscando, que ellas no buscan culpables ni justicia", mencionó Cecilia Patricia Flores Armenta.

Por su parte, el gobernador de Sonora señaló que en lo que respecta a la seguridad en el municipio de Cajeme, las autoridades tienen un pendiente. Sin embargo, resaltó que en el resto de municipios se ha podido trabajar de forma conjunta, con lo que han logrado consolidar la coordinación de las dependencias de seguridad.