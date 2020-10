Sí habrá Carnaval de Veracruz 2021, anunció Fernando Yunes

Veracruz.- El Alcalde de Veracruz, Fernando Yunes anunció que sí habrá Carnaval 2021 debido a que este año será propuesto porque no existen condiciones para llevarlo a cabo en sus fechas normales.

El Alcalde dijo: "Formalmente se pospone el Carnaval 2021 que era el carnaval que (...) estaba planeado para llevarse a cabo en el mes de febrero".

Indicó que su gestión y el comité de carnaval, realizaron todo lo posible para agotar las consideraciones y opciones, sin embargo no se cree que existan las condiciones de salud para llevar a cabo el carnaval debido a la pandemia de Covid-19.

Con un evento multitudinario que reúne grandes cantidades de personas y hasta un millón de asistentes, es casi imposible llevarlo a cabo e implementar medidas de sana distancia entre el público, personal y artistas.

Los conciertos masivos son parte de las celebraciones que no se pueden realizar, mencionando que no hay conciertos en ningún lugar del mundo y que no hay algún artista que se presente.

El Alcalde de Veracuz, Fernando Yunes aclaró que el carnaval del próximo año no se cancela, sin embargo, sí se pospone para las fechas en que las autoridades estén totalmente seguras que no se pondrá en riesgo a los asistentes.

Dijo que tienen fechas tentativas para el verano, pero no dijo si existe certeza sobre la evolución de la pandemia de Covid-19, debido a la aparición de rebrotes en países europeos.

Finalizó diciendo que es algo que no se puede saber el día de hoy sobre cómo va avanzando la enfermedad en los próximos meses.