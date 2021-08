Si no retiran amparos no se va a hacer la obra para dar agua limpia: AMLO a la Comarca Lagunera

Ciudad de Lerdo, Durango.- Antes del próximo 3 de octubre tendrían que ser retirados todos los amparos que hay en Durango y Coahuila en contra del proyecto "Agua saludable para La Laguna", para que se puedan destinar recursos económicos para su culminación y que se suministre al vital líquido completamente purificado en la Comarca Lagunera, dijo hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Germán Arturo Martínez Santoyo, titular de la CONAGUA, reconoció hoy que desde hace más de siete décadas se han buscado la manera de brindar a los habitantes de los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí, en Durango, y a los de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y San Pedro, Coahuila, agua libre de arsénico, pero esto no se ha podido concretar, hoy a causa de los amparos que se han interpuesto en contra de este nuevo proyecto de suministro de agua.

Asimismo, Martínez Santoyo señaló que los 160 pozos que hoy abastecen el agua a la región están agotados y en 36 años podrían quedar completamente secos. Actualmente ha sido necesario cavar más profundo para llevar agua a 1.6 millones de personas, pero ello ha implicado encontrar agua con nivele más altos de arsénico, un metaloide que propicia el cáncer, enfermedad que repunta en la región debido a su consumo.

Al respecto, AMLO señaló esta mañana que "es perjudicial, es muy irresponsable" seguir extrayendo agua de los acuíferos sabiendo el grave daño que se ocasiona a la salud de niños y adultos, asimismo criticó el que opositores no permitan el acceso a agua limpia.

"Podemos ahora resolver este problema de fondo, con esta acción de agua sana, limpia para el consumo doméstico... La salud es un derecho humano, fundamental, está por encima de cualquier interés económico, mercantil, comercial, productivo, está por encima del progreso... Para que nos ubiquemos de qué se trata", exclamó.

Estas declaraciones se dan derivado de los diversos amparos que han interpuesto grupos ambientalistas, entre ellos la asociación civil ProDefensa del Nazas, en contra del proyecto "Agua saludable para La Laguna" justificando que el uso de su agua del Río Nazas no resolverá la necesidad que tiene la Comarca Lagunera y por el contrario se afectará al polígono del Parque Estatal Cañón de Fernández, desde el cual se conduciría el agua a la zona urbana.

El proyecto "Agua saludable para La Laguna" consiste en poner en marcha una nueva derivadora tipo indio sobre el cauce del Río Nazas la cual potabilizará el agua para que sea apta para el consumo humano. Para lograrlo, aún faltan culminar las líneas de suministración de agua, pero de echarse abajo los amparos existentes la CONAGUA asegura que para 2022 podrían operar la planta al 50% de su capacidad.

Asimismo, Germán Arturo Martínez Santoyo aclaró que para el 2023 se pondrían en marcha las dos etapas restantes, culminando con ello el proyecto que costará 10 mil millones de pesos y que suministraría 2 millones de litro cúbicos de agua al día a los habitantes de La Laguna.

Con la finalidad de llegar a un acuerdo con los opositores, AMLO visitó hoy la región e invitó a los opositores a retirar sus amparos y con cuatro puntos explicó a la población las acciones que se aplicarían sin dañar el medioambiente.

"Vengo a decirles que no hay afectación al medioambiente, que no haríamos nada que afectara el medio ambiente, lo tenemos estudiado, analizado" "No se quedarían sin agua los productores porque se les va a respetar su dotación y no solo eso, se va a invertir, para tecnificar las tierras de riego" "Esta obra va a implicar también reparar todo el sistema de conducción de líneas de agua en pueblos ejidales en los 9 municipios para evitar fugas y aprovechar mejor el agua. Eso va a requerir inversiones y está contemplado hacerlo en el proyecto. De modo que no hay afectaciones. "Entiendo de que en otros tiempos dejaban sin agua a la gente, que solos los influyentes podían tener el agua y acapararla, eso ya no sucede... No soy un sirviente de potentados, represento a todos, a ricos y a pobres".

Además, aclaró que no entrará en litigios debido a que desconfía de la imparcialidad del Poder Judicial.

"¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo... están al servicio de grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora. Si tuviéramos un Poder Judicial confiable yo diría vamos a litigio... pero no, nos metemos en eso, nos entrampamos, nos presentan una denuncia y luego otra y otra y se nos va el tiempo, es una práctica dilatoria", señaló.

Finalmente emitió un mensaje a la población en donde pidió resolver el problema mediante el retiro de los amparos que impiden que el proyecto Agua saludadle para La Laguna" avance.

"¿Qué les pido? ¿A qué vengo? Pues a que nos ayuden a que resolvamos todo... a convencer a quienes han puesto estos amparos, que los retiren, si no los retiran no se va a hacer la obra, así de claro. Entonces le propongo que nos demos aun tiempo, que los gobernadores de Durango y Coahuila nos ayuden... todos, qué se lleve a cabo un debate ordenado, que se escuche a todos, que se informe bien y que después de un plazo decidamos todos", propuso.

El plazo quedó antes del domingo 3 de octubre, pues López Obrador dijo que ese día visitaría de nuevo la Comarca Lagunera en espera de una respuesta de la población. "Sí hay amparos y no hay acuerdo como amigos siempre vamos a quedar", concluyó.