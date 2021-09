¿Sí o no? Entérate si habrá puente el 16 de septiembre del 2021

Ciudad de México.- Con motivo de las fiestas patrias, cada año las autoridades dan libre el 16 de septiembre en México. Sin embargo, en esta ocasión las cosas con diferentes al igual que el 2020 a causa de la pandemia de Covid-19 que mantiene a la población alerta ante posibles contagios.

Por ejemplo, cientos de niños regresaron a los planteles educativos después de un largo años de aislamiento preventivo, mientras otros continúan sus clases a distancia o en modalidad mixta. Lo mismo pasa con algunos de los oficinistas en el país.

No obstante, este panorama no afecta ni cambia lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que establece descanso obligatorio el 16 de septiembre con motivo del Grito de Independencia de México. El único cambio es que en este año no se recorrerá el día libre para el lunes, como se hizo en pasadas ocasiones. Por lo tanto no habrá puente

De igual forma, el calendario escolar del ciclo 2021-2022 establece como único día de descanso el jueves 16 de septiembre

Cabe mencionar que el 15 de septiembre es un día hábil, así que todos deberán continuar con sus actividades programadas en la escuela o el trabajo.

A lo anterior se le añade el hecho de que el 17 de septiembre es viernes, pero no habrá puente porque solo descansará obligatoriamente el jueves 16 de este mes.

¿Cuándo será el próximo puente de este 2021 en México?

El primer puente vacacional del actual ciclo escolar (2020-2021) será los días 1 y 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos. El siguiente puente será casi a finales de noviembre, cuando se recorran el festejo del 20 al tercer lunes del mes.