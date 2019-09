Si trabajo el 16 de septiembre ¿se paga triple o doble?

Si te toca trabajar el próximo 16 de septiembre que es día festivo y no se labora en México, ¿ya sabes cuánto te pagarán por ley?

El 16 de septiembre está estipulado en el artículo 74 por la Ley Federal del Trabajo, para conmemorar el aniversario de la Independencia de México.

¿Cuánto me toca por ley si trabajo en día festivo?

El artículo 75 se señala que los trabajadores que laboren esta fecha, tendrán derecho a que se les pague, además de su salario correspondiente por el laborar en un descanso obligatorio, un salario doble extra por sus servicios prestados.

Por eso se llega a decir "que se paga al triple", pues se les paga el día festivo que se supone debían descansar, pero también como una "pena" al dueño de la empresa por hacer trabajar a sus empleados, debe pagar el 200% adicional.

Así, el empleado termina recibiendo el triple del pago ordinario. Si no te toca trabajar en el día festivo, el patrón no tendrá esta obligación.

Por lo que, si te tocaba descanso esta fecha, en caso de no laborar el 16 de septiembre, simplemente no tendrás un pago adicional, pero no estás obligado a laborarlo.

¿Cuál es el próximo el día festivo que se paga el triple?

El 1ero y el 18 de noviembre será el próximo día de asueto que, de tocar trabajarlo, te deberían pagar el triple. El último día festivo así es el 25 de diciembre.