Sicarios armados por las calles, cuando pase una masacre, no vayan a decir que no sabían: Hipólito Mora

Morelia, Michoacán.- Los sicarios se pasean por las calles de La Ruana sin que nadie haga para detenerlos, lo mismo en Apatzingán y otras partes de Michoacán; Hipólito Mora, ha exigido en diversas ocasiones que las políticas de seguridad mejoran, sin embargo, de nuevo asegura que no hay ayuda del gobierno.

“Seguimos solos en La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán, ninguna autoridad aquí y los sicarios armados por las calles día y noche, cuando pase una masacre no vayan a decir que no sabían, tampoco vayan a enviar sus condolencias que de nada sirven”, describió Hipólito Mora, fundador de las extintas autodefensas.

La publicación la hizo a través de su perfil de Facebook, donde continuamente el ex candidato a la gubernatura explica la situación que se vive en su pueblo, una zona azotada por el narcotráfico desde hace más de 10 años.

En los comentarios, Hipólito Mora hace saber que están listos para defenderse en caso de que los criminales los ataquen, como ha sucedido en el pasado, es una historía que él ya conoce, pues uno de sus hijos murió en manos de la delincuencia organizada.

“No se ve mucho por parte del gobierno, pero nosotros nos vamos a defender si nos zapatean el piso”, respondió en uno de los comentarios donde uno de sus contactos le señala que necesitan organizarse ante la ausencia del gobierno estatal.

Hace poco más de una semana, Hipólito Mora envió un mensaje al Gobierno de México y al Gobierno de Michoacán, exigiendo bajen los índices de homicidios dolosos en Michoacán, así como que se apliquen políticas públicas en materia de seguridad efectiva contra el crimen organizado.

“La estrategia de seguridad hasta el día de hoy no ha funcionado, basta con ver la cantidad de muertos que ha habido a esta fecha, se tiene que cambiar para bien de los mexicanos, ya no queremos más muertos en el país, ya no queremos más muertos en Michoacán”, dijo Hipólito Mora en un video que había posteado y que posteriormente dio de baja de su cuenta.