Sicarios matan a joven de 17 años y lo presumen en redes sociales

Tamaulipas.- Informes por parte de medios cercanos a la comunidad, reportan que el municipio de Río Bravo se ha convertido en un campo de guerra debido a los altos niveles de violencia que se concentran en casos cada vez más frecuentes por parte de grupos armados.

Uno de los casos que ha dejado en vilo a la comunidad fue uno donde un joven fue ejecutado por un grupo de sicarios, y sus padres afirmaron que las razones de su asesinato fueron ajenas a él.

En el relato de los hechos, se sabe que la noche del 18 de febrero, Gadiel de apenas 17 años fue finado por un gurpo armado cuando caminaba por las calles de la colonia Cautheémoc.

El joven estaba en busca de un electricista mientra conducía a esa hora, ya que su hogar se había quedado sin luz por un corte de la comisión.

AFP

El grupo delictivo, que lo intercepto y lo privó de la libertad hasta que al final lo mató, se enzañó de tal forma con él que los sicarios "presumieron" su logro al grabar la matanza del chico para después subirla a redes sociales.

Gadiel originalmente fue emboscado por el grupo mientras conducía una camioneta, y lo increparon con la pregunta de si era o no un "halcón" (vigilante), de un grupo rival, pero no le dieron tiempo de contestar que no, cuando ya era baleado a toda potencia por las armas que llevaban.

Su padre Guillermo, al escuchar los disparos lo sobresalto un mal presentimiento y fue en su busca.

AFP

Gadiel tuvo que renunciar a la escuela debido a la situación precaria en que vivían y se sumó a trabajar para poder mantener a sus hermanos pequeños.

Los habitantes del municipio al saber de su muerte reprobaron su muerte y propusieron realizar una marcha por la paz y exigir a las autoridades se esclarezca su muerte como otras dos que han ocurrido, entre ellas la del médico del Seguro Social, Raúl Prieto.