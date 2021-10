Siento una bolita en el pecho: ¿puede tratarse de cáncer?

Hablar sobre cáncer de mama es complicado, ya que es una de las enfermedades que más causan miedo. Las autoexploraciones mamarias son muy importante en la vida de una mujer, sin embargo, si has encontrado una bolita en el pecho no siempre se trata de cáncer, por lo que debes de ir de inmediato a consultar a un médico para hacerte las pruebas pertinentes y así tener una respuesta de lo que necesitas. Si quieres saber más sobre el tema y de qué puede tratarse ese bulto, quédate, que te traemos información de acuerdo a los expertos de Clínica Mi Salud.

¿Cuándo debe iniciar las autoexploraciones?

Las mujeres deben de estar haciéndose autoexploraciones mamarias desde que empiezan a menstruar, esto con el fin de conocer sus senos, pero se debe de combertur en una práctica cada mes a partir de los 20 años de edad, esto permite ver si hay algún tipo de cambio.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se recomienda que se haga a la semana de su regla. Cualquier bulto no antes visto, se recomienda ir a consulta y no entrar en pánico, ya que se puede tratar de algo benigno y no siempre de cáncer de mama.

¿Si tengo una bolita en el pecho puede ser cáncer?

Cuando se encuentra un masa o bolita en la mama se trata de un tejido que se desarrolla en esta zona y en algunas ocasiones puede causar dolor, comezón y hasta descargas a través del pezón, sin embargo, algunos de ellos no son cancerosos y puede tratarse de otras cosa. Por lo general cuando una bolita en los senos se siente abultado o fibroso, pero estos pueden ser producto de las siguientes cosas:

Quiste mamario. Estos suelen aparecer al inicio de la menstruación y desaparecen con el tiempo o finalizando el periodo.

Lesiones e infecciones. Un bulto puede ser a causa de una lesión o una acumulación de líquido infectado (absceso).

Cambios fibroquísticos de mama. Se llega a sentir como que la mama está tapada, arrugada y sensible, estos cambios son relacionados con el periodo menstrual y pueden mejorar posterior a estos.

Fibroadenomas. Son tumores sólidos y no son cancerosos.

Cáncer de mama. Esta es una opción que no le agrada a nadie y es la más alarmante, pero solo se puede afirmar con exámenes como mamografía, ultrasonidos en los senos y biopsias.

Señales de alerta de que puede tratarse de cáncer de mama

Este cáncer se desarrolla cuando empiezan a crecer rápidamente algunas células mamarias y se dividen acumulándose y formando una masa, que es lo que se siente como un bulto. En algunas ocasiones la mujer no nota un cambio, sin embargo hay señales de alertas en los senos que delatan que hay algo mal y debe de inmediato ir a una evaluación médica para que lleve a cabo los exámenes correspondientes. Estos son algunos de los síntomas más frecuentes en el diagnóstico de cáncer de mama.

Bulto o nódulo en la mama.

Cambios en la piel de la mama.

Forma de la mama (la figura de la mama sea irregular).

Cambio en el pezón (puede aparecer hundido, aparición de úlcera, secreción en un pezón).

Fijación en el tejido.

Dolor óseo.

¿Cómo se evalúa los bultos en los senos?

Una vez que hayas encontrado el bulto es de suma importancia que conserves la calma y vayas con un médico, este generalmente hace un examen físico y posteriormente mandará hacer examen por imágenes como una mamografía, ultrasonido de seno o RMN del seno y Antígeno CA 15-3 de mama así podrá saber si es benigno (no canceroso).

Sin embargo, si se requiere otras pruebas al no ser conclusivas se hacen biopsias de ultrasonido, guiada por rayos x o guiadas también por RMN.

Atíendete hoy

Hacerte las pruebas correspondientes es de suma importancia para saber qué tratamientos siguen. Clínica Mi Salud cuenta con especialistas en el área, herramientas adecuadas, servicio de calidad así como costos accesibles. Mi Salud tiene el estudio de Antígeno CA 15.3 de mama en $390, así que no lo pienses más y ve a atenderte para prevenir el cáncer de mama. Puedes comunicarte a sus redes sociales en donde los encuentras como:

Facebook: Mi Salud

Instagram: @misaludmx

Si necesitas mayor información puedes contactarte a las sucursales correspondientes.