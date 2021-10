¡Sigue la polémica! Vandalizan la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco

Acapulco, Guerrero.- La estatua del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez que fue inaugurada y develada frente al hotel Elcano en Acapulco el pasado sábado 9 de octubre fue vandalizada, al parecer con una sustancia color rosa.

La estatua de Eugenio Derbez dio mucho de que hablar los comentarios de su colocación son de rechazo y de aceptación, tanto fue la polémica que en poco tiempo fue cubierta, se ubicaba cerca de la avenida costera.

La figura del actor y comediante presuntamente fue cubierta a pocas horas de ser develada con plásticos y cinta gris a modo de manifestación el desagrado de la población.

La placa conmemorativa de la estatua también fue vandalizada, en ella se escribe "Inauguración de la glorieta Eugenio Derbez en agradecimiento a su aportación a la difusión de Acapulco en el Mundo".

Cabe mencionar que la obra estuvo a cargo de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, así como de Javier Taja Ramírez, director general del OPD.

Tras la colocación de la estatua los habitantes de Acapulco mostraron su rechazo de inmediato de Eugenio Derbez, pues afirmaron que el actor prometió una labor social que hasta la fecha no ha hecho, en el que iba a donar 1 millón de dólares a los damnificados por los huracanes "Ingrid" y "Manuel" registrados en el año 2013.

Ante toda los comentarios a favor y en contra, la esposa del actor y comediante, Alessandra Rosaldo alzó la voz y lo defendió y mencionó en una entrevista con Sale el Sol, que Eugenio ha donado dinero en dólares en el puerto de Acapulco.

"Todo esto que dicen me da tristeza, él no pidió ninguna estatua, él está totalmente entregado a su país y todo lo que haya hecho es para México y no ha hecho más que promover Acapulco", dijo la cantante del dueto de Sentidos Opuestos.

El actor y comendiante mexicano solo escribió lo siguiente en su perfil de Facebook: "Muchísimas gracias a la gente de Acapulco por tan hermoso reconocimiento. Me siento muy honrado".