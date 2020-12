Silvano Aureoles Conejo apoya a López- Dóriga tras caricatura presentada por AMLO en La Mañanera

Michoacán. - Mediante sus redes sociales el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo escribió un tuit en el que señala su apoyo y solidaridad con el periodista Joaquín López-Dóriga esto tras la polémica que se desató luego de que AMLO mostrará una caricatura que hacía una crítica del comunicador durante la rueda de prensa matutina.

"Mi solidaridad y apoyo para ti, @lopezdoriga. Los ataques a la prensa, vengan de donde vengan, no tienen cabida en un país democrático y de libertades. Mi respeto siempre a tu labor" compartió en un tuit el mandatario de la meseta purépecha e integrante de la Alianza Federalista por México.

Aunque ese fue el único comentario de parte del perredista Silvano Aureoles, esta no es la primera vez que el mandatario estatal se ve involucrado en una polémica entre el Presidente y algún otro personaje de la política, incluso en los temas que defiende la Alianza como el recorte del Presupuesto, el manejo de la pandemia, e incluso las vacunas contra el Covid-19.

Fue durante la Mañanera que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostró un monero que realizó Hernández, en el cual aparece el periodista Joaquín López-Dóriga, en donde sostiene un cartel que dice: "AMLO MALOTE, REGRESAME EL CHAYOTE", situación que desató comentarios de parte del gremio político de oposición, así como de los compañeros periodistas y comunicadores.

"Ya quítenla. Bueno, hay libertad, verdad. Esto no es ningún insulto, pero hay libertad, tanto cuestionamiento, de crítica, como para el ejercicio de la réplica. Qué viva la libertad", señaló AMLO durante la rueda de prensa matutina en donde aprovechó para señalar que no realizaría su gira por Ciudad de México ante el aumento de contagios.

Ante el señalamiento, de manera inmediata otros políticos salieron en defensa del reportero, entre ellos el ex Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, quienes acusaron los comentarios de AMLO e invitaron a López-Dóriga a continuar haciendo "periodismo objetivo y profesional''. La verdad siempre y por encima de todo", señalaron los políticos.

"Muchas gracias a todos los que me han expresado apoyo y solidaridad ante el nuevo ataque de @lopezobrador_ en la mañanera de hoy. En su cuenta, con sus caricaturistas 'amigos', a los que presentó en el despacho presidencial y replican por él. No me doblarán ni me callarán. Seguiré", escribió el comunicador", compartió Joaquín López-Dóriga a través de sus redes sociales luego de los comentarios de los políticos.

En otro tuit, Joaquín afirmó que él es "un gallo muy peleado" y no lo "van a doblar", esto a raíz de que en La Mañanera de este martes, AMLO mostró una caricatura de López-Dóriga realizada por el monero José Hernández.Asimismo, el periodista recordó que que en su momento el presidente de México recibió en su despacho a sus "amigos" caricaturistas, Pedro Miguel, Helguera, Hernández y 'El Fisgón', quienes a su decir "replican por él".