Silvano Aureoles Conejo insiste en aprobación de ley para uso obligatorio de cubrebocas en Michoacán

Michoacán. - El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pide a los diputados de la 74 legislatura que aprueben la ley que hace obligatorio el uso del cubrebocas, esto como una medida para la contención del contagio de Covid-19 ante el panorama que presenta el país y la entidad y con el contexto de los festejos de Navidad y Año Nuevo.

El Ejecutivo resaltó que la pandemia del Covid-19 se encuentra en su peor momento, además de resaltar que los contagios continúan registrándose a la alza, además que ante los festejos decembrinos se espera un repunte debido a las reuniones que se realizan durante esta época.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Silvano Aureoles reforzó la petición que se había presentado meses atrás debido a que el uso obligatorio del cubrebocas puede contener el contagio por Covid-19, además de ser una de las medidas establecidas a nivel nacional y mundial, por lo que solicitó a los legisladores analizar de nueva cuenta la propuesta para implementar la ley.

El exhorto realizado por el integrante de la Alianza Federalista se dio luego de que en Michoacán y en el país se establecieran medidas más estrictas respecto a los horarios y días de trabajo en los negocios no esenciales, así como el cierre de las plazas públicas o los centros comerciales a fin de disminuir la movilidad.

De acuerdo a los diarios locales, la petición fue realizada debido a la saturación de espacios Covid-19 en dos hospitales privados de Michoacán, y los nosocomios públicos se mantienen al 50 por ciento de su capacidad, ante el aumento de casos registrados en la capital del estado. Durante esta semana Michoacán rompió su récord histórico de muertes por Coronavirus, registrando un total de 40 decesos en una sola jornada, de igual manera los legisladores también deberán aprobar el Presupuesto 2021.

Aureoles señala Nuevo Confinamiento si hay alza de contagios

En la rueda de prensa semanal sobre la salud, el mandatario de Michoacán señaló que en el caso de que en el mes de enero del 2021 se registre un alza de contagios de Covid-19, las autoridades estatales analizarán un nuevo confinamiento total a fin de que haya un colapso en los servicios médicos.

"Debemos seguir cuidándonos, no bajar la guardia, la mejor forma de no enfermarnos y de salvar vidas, es acatando las medidas sanitarias, las cuales serán mucho más estrictas, conforme vaya aumentando el número de contagios y muertes; no voy a titubear si se requiere reforzar las medidas, porque lo más importante es salvar la vida de las y los michoacanos", señaló Silvano Aureoles.

El gobernador perredista señaló que estas medidas se aplicarán en Morelia por ser la capital del estado y registrar una mayor movilidad, sin embargo, señaló que el alto riesgo de contagio se registra en 15 municipios de la meseta purépecha, por lo que todos se mantendrán con protocolos estrictos.

No queremos llegar a escenarios donde nuevamente se están cerrando todas las actividades, y por supuesto la restricción a la movilidad, si no hay otra alternativa se tendrá que hacer, sabemos del duro golpe que esto significa en el bolsillo de muchas familias, pero si la crisis se agudiza, lo más importante es salvar vidas", agregó el integrante de la Alianza Federalista.

Silvano Aureoles advierte sobre nuevo confinamiento si se registra repunte de contagios

Silvano Aureoles insistió a las y los michoacanos evitar las reuniones y fiestas familiares con más personas de las que viven en casa, primordialmente para la celebración de Año Nuevo; usar de manera permanente el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia, mientras que a los gobiernos municipales, el llamado fue a no relajar las medidas y cuidar a su población.

”Ante el alarmante aumento de contagios y muertes en Morelia por COVID-19, acordamos medidas urgentes para reducir la movilidad, pero con ellas también tenemos el reto de mantener la reactivación económica. Por eso es necesario que las respeten para romper la cadena de contagios” compartió el gobernador de Michoacán´a través de sus redes sociales.