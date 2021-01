Silvano Aureoles Conejo invita a comerciantes a unirse al programa Mi Negocio Digital para reactivar economía

Michoacán. - Ante la situación de la crisis económica por la pandemia del Covid-19, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, invita a los comerciantes y negociantes a unirse al programa de Mi Negocio Digital para reactivar la economía del estado y ayudar a las MIPyMES de la entidad.

Fue a través de sus redes sociales que el mandatario perredista exhortó a la sociedad a formar parte del programa estatal que dio inicio el pasado primero de diciembre del 2020 en busca de emplear una forma de apoyo a las micro y pequeñas empresas de la entidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“En el @GobMichoacan continuamos generando las condiciones para ayudar a la reactivación económica del estado. ¡Súmense a Mi Negocio Digital e incrementen sus ventas”, compartió el mandatario de la meseta purépecha a través de su cuenta oficial en donde también integró el micrositio bit.ly/NegDigMich a donde los interesados pueden ingresar para conocer más del programa.

Al inicio del mes de diciembre, el integrante de la Alianza Federalista compartió la inauguración del programa Mi Negocio Digital, esto con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Michoacán, luego de las afectaciones generadas por la pandemia del Covid-19, siendo el programa una alternativa de ventas para que ayuden a que la economía no vuelva a parar.

“Lo que hoy estamos haciendo es un paso fundamental para el desarrollo económico de Michoacán, ante los retos que se tienen por delante, por la crisis económica generada por COVID-19, no nos vamos a detener y los vamos a respaldar en todo momento”, agregó el Ejecutivo estatal de Michoacán.

Gracias a la alianza de Google, Virket, Sr.Pago y Envioclick, las empresas que se integren a la plataforma tendrán beneficios como: presencia web, tienda en línea, plataforma de cobro, aplicación móvil y panel de administración, con un costo anual de mil 567 pesos, dinero que va directamente a las empresas que participan, se resaltó durante la inauguración del programa de apoyo estatal.

Asimismo, Silvano Aureoles aprovechó no solo para dirigirse a los empresarios, sino que también realizó una invitación a la sociedad para acatar las medidas preventivas y no detener el flujo de la economía en el estado, que aunque el confinamiento dejó daños, ha sido una de las menos golpeadas por la pandemia.

“Este año no va a ser igual y no debe ser igual, tenemos que festejar de otra forma, tenemos que comprar de otra forma, pero tenemos que reactivar nuestra economía sin que esto ponga en riesgo cientos de vidas. Por ello, estamos lanzando esta nueva plataforma para el apoyo de las empresas”, apuntó el mandatario.

De igual manera pidió a la sociedad a festejar de manera distinta las celebraciones decembrinas para no iniciar el 2021 con saturación hospitalaria en todo Michoacán y que eso ocasione muertes a falta de espacios.

Silvano Aureoles invita a unirse al programa Mi Negocio Digital

Ante contagios Aureoles Conejo endurecerá medidas en Michoacán

Ante el aumento de contagios y muertes ocasionadas por el Covid-19, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo amagó con endurecer las medidas sanitarias, incluso un nuevo confinamiento si el panorama de contagios no mejora en la entidad.

"Debemos seguir cuidándonos, no bajar la guardia, la mejor forma de no enfermarnos y de salvar vidas, es acatando las medidas sanitarias, las cuales serán mucho más estrictas, conforme vaya aumentando el número de contagios y muertes; no voy a titubear si se requiere reforzar las medidas, porque lo más importante es salvar la vida de las y los michoacanos", resaltó el mandatario de la meseta purépecha.