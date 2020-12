Silvano Aureoles Conejo no descarta un nuevo confinamiento en Michoacán por contagios de Covid-19

Michoacán. -En rueda de prensa el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo señaló que aún se contempla la posibilidad de regresar a un confinamiento como el inicial de la pandemia en el estado, esto debido a que es probable que se registre un rebrote de casos de Covid-19 ante la llegada de la nueva cepa del virus.

El mandatario estatal resaltó que la determinación de un posible nuevo confinamiento se definirá luego de un análisis por parte de la mesa de salud sobre el número de contagios que se registren en la entidad a partir del ejercicio de las fiestas del cierre de año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La posibilidad de cierre del confinamiento obligatorio no lo tenemos programado, pero no lo descartamos, porque lo más importante es que no se muera la gente; entonces vamos a estar monitoreando, pero si se requiere tomar medidas adicionales, las vamos a tomar, en coordinación con los presidentes municipales ", mencionó el integrante de la Alianza Federalista durante una rueda de prensa.

De igual manera, el mandatario de Michoacán por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también informó que se ha considerado retomar la instalación de cercos de seguridad sanitaria en los accesos al estado, con el objetivo de contener la enfermedad.

En diferentes ocasiones Aureoles Conejo ha advertido a la población sobre el riesgo que significan los meses de diciembre y enero debido a los festejos decembrinos, en donde las familias se reúnen en espacios cerrados, lo que implica una alta probabilidad de contagios dentro de las familias.

Mediante un video que compartió en sus redes sociales, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, lanzó un llamado a las y los michoacanos que actúen responsablemente y se pongan la camiseta a fin de evitar actividades que pongan en riesgo a la población ante el contagio de Covid-19 durante estas fechas decembrinas.

“El mensaje es muy claro, una fiesta o reunión puede significar una irresponsabilidad, porque puede terminar en tragedia familiar. Reforcemos las medidas de prevención en nuestras casas y en nuestro día a día. No queremos que nadie nos falte el próximo año”, enfatizó el mandatario estatal, al enviar un mensaje a la población de todo el estado.

Aureoles Conejo, resaltó que los meses de diciembre y enero son los más riesgosos debido a las festividades navideñas, por lo que invitó a la población a evitar reuniones que puedan poner en riesgo la salud de las personas mayores o vulnerables.

Silvano Aureoles invita a migrantes a quedarse en el extranjero ante riesgo de Covid-19

(Silvano Aureoles Conejo señaló que el estado es casa de los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos), por lo que invitó a los paisanos que ante la situación del Covid-19 permanecieran en el país vecino priorizando la salud.

El mandatario estatal aprovechó que en esta época de fiestas decembrinas muchos migrantes michoacanos arriban al país y al estado, por lo que los invitó a priorizar la salud de los sectores de riesgo, de los seres queridos y de ellos mismos para que elijan quedarse en Estados Unidos a fin de cuidarse todos.

Silvano Aureoles pide responsabilidad individual en estas fiestas decembrinas

"Siempre han sido y serán bienvenidos, pero les quiero pedir que nos ayuden a quedarse allá, el riesgo es mayúsculo para México, la epidemia está en uno de sus peores momentos, debemos mantenernos alerta y evitar que los contagios y las muertes aumentan", señaló el gobernador de Michoacán en un comunicado para los paisanos.

De igual manera exhortó a las y los presidentes municipales, de manera más importante aquellos 15 entidades que tienen mayor población para que implementen los protocolos sanitarios o medidas preventivas para evitar en Michoacán para que no se saturen los hospitales de enfermos con Covid-19.