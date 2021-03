Silvano Aureoles da inicio a la apertura del Teatro Mariano Matamoros; casa para la cultura

Morelia, Michoacán. - Durante la mañana de este martes el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dio apertura al Teatro Mariano Matamoros el cual se convertirá en un recinto para cobijar las artes y la cultura de la meseta purépecha; el edificio se encontraba en obra desde hace diez años y al fin fue terminado y entregado a las y los michoacanos.

Con la presentación de Kuinchejua “Fiesta Michoacoacana”; la Danza de los Kúrpites, el cual estuvo a cargo de las comunidades de San Juan Nuevo, Angahuan y Caltzontzin y Nana Kutzi (orquesta Tata Vasco), así como el ballet Folclórico que dieron apertura el recinto con una fiesta de orgullo cultural.

En un acto cultural, el gobernador perredista abrió las puertas del recinto artististico, lo que significa un hecho histórico para las artes y cultura del estado, pues el nombre elegido para la institución es tributo al héroe Mariano Matamoros; “símbolo de la esperanza de un mejor futuro para el estado”, señaló Aureoles Conejo.

Mediante protocolo sanitario por la pandemia del Covid-19, la comunidad artística de Michoacán estuvo presente en la apertura del sitio, en donde el mandatario expresó; “a 200 años de que se consumara la Independencia que estamos próximos a ellos, es un gran homenaje para un héroe que ofrendó su vida en la lucha por la libertad y la independencia de México, Mariano Matamoros, fusilado justamente afuera de este recinto el 3 de febrero en 1814”.

Asimismo, el integrante de la Alianza Federalista señaló que el proyecto del Teatro Mariano Matamoros inició entre 2004 y 2005, sin embargo, luego de cuatro administraciones fue apenas en el 2021 cuando se entregó la obra a los y las michoacanos. El funcionario señaló que el edificio fue renovado con cantera y otros materiales tradicionales, reutilizados y nobles maderas.

“Nos remite a un sentido histórico de lo que somos como país… No miento cuando afirmo categóricamente y me llena de orgullo decir que en Michoacán nació México”, agregó el ex alcalde de Zitácuaro.

Recordó entonces que aquí inició la Conspiración, los principales héroes de la Independencia y los poderes de la República. “Por eso Michoacán es el alma y el corazón de México, por aquí transitan las venas de la República, y eso debe llenarnos de orgullo” y enfatizó que el Teatro Mariano Matamoros será de todos los michoacanos, en el que podrá expresarse toda la diversidad cultural del estado, en un espacio moderno y digno.

En el acto también participó la reconocida actriz michoacana Sofía Rojas, quien aplaudió el rescate al recinto cultural y agradeció a Silvano Aureoles en donde aprovechó y solicitó al mandatario estatal crear otra vez la Compañía Estatal de Teatro, el cual fue aceptado por el Ingeniero.

Inauguración del Teatro Mariano Matamoros

“Hoy es un día histórico para Morelia, para Michoacán e incluso para todo México, con la apertura de este hermoso recinto que se reconocerá a partir de hoy como espacio para la expresión artística de todos los géneros”, señaló la actriz originaria de Michoacán.

Asimismo, el actor y director michoacano, Manuel Guizar, celebró que por fin la obra haya sido finalizada y resaltó que el recinto es un espacio esplendoroso, el cual permitirá seguir alimentando el alma de las siguientes generaciones “hoy se abren las puertas de este espacio que se convertirá en un legado extraordinario para Morelia y para Michoacán", destacó.

Por su parte, Claudio Méndez Fernández, secretario de Cultura de Michoacán, destacó que el Teatro Mariano Matamoros será una plataforma de desarrollo y difusión del trabajo de los creadores locales y un espacio de convivencia para todos los michoacanos.

"El arte y la cultura están de fiesta, pues contamos con un teatro de vanguardia, que albergará conciertos, danza, obras de teatro, cine y talleres, que confirman la multifuncionalidad del espacio y que ratifica lo que ya sabemos: que Michoacán es un destino cultural de primer orden", agregó el funcionario.

Asimismo, José Hugo Raya Pizano, quien funge con titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, señaló que el Teatro Mariano Matamoros está ubicado en el corazón de Morelia, lo que lo posiciona como un recinto cultural urbano con acceso a la sociedad y las artes.