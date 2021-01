Silvano Aureoles entrega 15 mil cobijas para mitigar el frío en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Con el fin de proteger a la población más vulnerable frente al descenso de la temperatura que se ha registrado en los primeros días del año, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, entregó hoy un total de 15 mil cobijas a los sistemas DIF municipales quienes a su vez deberán hacerlas llegar a las personas más necesitadas.

"Sabemos que ha iniciado un periodo muy frío y necesitamos apoyar a las familias, este año pinta para ser más frío que los meses anteriores, y pega mucho sobre todo a la población mayor y a los niños de los municipios donde el clima es más complicado", dijo el gobernador perredista quien enlistó a las regiones de la meseta, el oriente y la sierra de Michoacán como los sitios más propensos a sufrir las bajas temperaturas y en donde dijo "las viviendas son precarias".

Durante el acto protocolario realizado en la ciudad de Morelia también estuvieron presentes algunos adultos mayores, quienes a pesar de radica en la capital de Michoacán también viven en situación de vulnerabilidad, por lo que también se les hizo entrega de cobijas.

Rocío Beamonte Romero, directora del Sistema DIF Michoacán, explicó que el total de cobijas entregadas durante el evento realizado en Morelia fueron 700 cobijas, siendo estas parte de las 15 mil que se estarán entregando los próximos días en los 113 municipios que conforman el estado.

La directora del DIF Michoacán celebró estas cobijas contribuyan a "que los adultos mayores, niñas y niños, estén en condiciones adecuadas" durante la temporada invernal y pidió a sus homónimas que "los apoyos lleguen a la población que más lo necesita".

El gobernador también se dirigió a las presidentas y directoras de los sistemas DIF municipales a quienes les pidió no bajar la guardia en sus localidades frente al combate a la pandemia del coronavirus y les solicitó insistir a la población extremar cuidados frente a los riesgos de contagios por COVID-19.

"Nos ayuda mucho si ustedes le siguen diciendo a la gente que se cuide, que no hagan eventos, luego las personas no quieren hacer mucho caso, pero nosotros no hay que dejar de insistir; el riesgo mayor es que se nos agoten los espacios en los hospitales, sin embargo, el Gobierno del Estado no dejará solos a sus municipios", recalcó.